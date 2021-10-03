Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya paylaşımı olay oldu

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in kendisine aldığı doğum günü hediyesini paylaştığı gönderi, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 23:34
Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya paylaşımı olay oldu
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Ibrahimovic, 40. yaşını kutlamak için kendisine son model bir araba satın alıp, bunu sosyal medyada paylaştı.

Zlatan'ın, arabasının fotoğrafına, "Happy Birthday to Zlatan" (Doğum günün kutlu olsun Zlatan) notu düşerek yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

40 yaşındaki Bosna-Hersek asıllı futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 788 maçta 484 gol ve 187 asistlik performans gösterdi.



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