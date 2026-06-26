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Zuhuratbabaya yıldız akını

Zuhuratbabaya yıldız akını

26.06.2026 11:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zuhuratbabaya yıldız akını

Yücespor'un düzenlediği geleneksel Veteranlar Turnuvası başladı.
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Yücespor'un düzenlediği geleneksel Veteranlar Turnuvası başladı.

Yaklaşık 40 gün sürecek ve hafta içi her gün 19’da başlayan maçlara şimdiden yıldızlar yağıyor, Galatasaraylı Büyük Metin, Tanju Çolak, Büyük Savaş, Beşiktaşlı Ziya Doğan, Fenerbahçeli Tavşan Mustafa ve Trabzonspor’un unutulmaz futbolcusu talihsiz bir hastalıkla yıllarca mücadele eden İsmail Gökçek turnuvaya renk katıyorlar.

İsmail Gökçek ilk maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Yücespor Genel Koordinatörü Ender Doğru, "İlgiden dolayı Yücespor Kulübü olarak çok memnunuz“ dedi.

İlgili Konular: #futbol #Turnuva

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