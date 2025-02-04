Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:00

*Avrup Yeşil Mutbakatı, AB enerji sektöründe derin ve hızlı bir dönüşüm sağladı. EMBER’in Avrupa Elektrik İncelemesi 2024 raporuna göre rüzgâr ve güneş enerjisinin genişlemesiyle yönlendirilen yenilenebilir enerji, 2019’da yüzde 34’lük paydan 2024’te yüzde 47’ye yükselirken fosil yakıt payı yüzde 39’dan tarihi düşük seviye olan yüzde 29’a düştü. Güneş enerjisi, 2024’te AB’nin en hızlı büyüyen enerji kaynağı olmaya devam etti ve ilk kez kömürün üzerine çıktı. Rüzgâr enerjisi, gazın üstünde ve nükleerin altında AB’nin ikinci en büyük enerji kaynağı olmaya devam etti.

*Eski New York Belediye Başkanı ve Forbes’un küresel milyarderler listesine göre dünyanın en zengin 16. kişisi Michael Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi Paris Anlaşması’ndan çıkarmasının ardından vakfının BM iklim değişikliği ajansına fon sağlayacağını açıkladı. Fon miktarı ABD’nin 2024-2025 için sağladığı 96.5 milyon dolarlık bütçenin yüzde 22’sini karşılayacak.

*Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 Etkili Enerji Dönüşümünü Teşvik Raporu’na göre ısı pompaları artık küresel olarak en çok kullanılan ev ısıtma çözümünü temsil ediyor. Yüksek başlangıç maliyetlerine karşın ısı pompaları tüketicilerin artan enerji faturalarını düşürmelerine yardımcı olabilir. Bir binadaki sıcaklığı kontrol etmenin etkili bir yolu olan ısı pompalarının emisyonları azalttıklarına ilişkin çalışmalar da mevcut.

*Google geçtiğimiz hafta biyokömürü karbon giderme çözümü olarak ölçeklendirmeye yardımcı olmak için iki uzun vadeli satın alma anlaşmasını duyurdu. 2030 yılına kadar her şirketten 100 bin ton biyokömür karbon giderme satın almak için Hintli girişim Varaha ve San Francisco merkezli girişim Charm ile ortaklık kuruyor. Bu anlaşmalar, Google’ın net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için 200 bin ton karbon giderimini mümkün kılacak ve gezegenin iklim değişikliğini hafifletmesine yardımcı olabilecek bir ölçeğe doğru biyokömür üretimini hızlandırmaya destek olacak.

*Energy Storage News'in haberine göre Suudi Arabistan’da 2 GWh’lik bir pil enerjisi depolama sistemi (BESS) projesi, teslimatını yapan mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) firması tarafından devreye alındı. Çin Elektrik İnşaat Şirketi’nin (PowerChina) bir yan kuruluşu olan PowerChina Hubei Engineering, geçtiğimiz haftalarda 500 MW/2.000 MWh (4 saatlik süre) kapasiteli Suudi Bisha BESS projesinin şebekeye güç sağladığını bildirdi. Tesisin, dünyada bugüne kadar tek aşamada inşaat ve montaj yapılarak devreye alınan en büyük elektrokimyasal pil depolama projesi olduğu iddia ediliyor.

*İBB kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2024’te kente yaklaşık 1 milyar 162 milyon metreküp su sağladı. Bu miktarın 701 milyon 766 bin 68 metreküpü regülatörlerden, 487 milyon 713 bin 504 metreküpü ise barajlardan temin edildi. Yılın en fazla su kullanımı ise 3 milyon 817 bin 735 metreküp ile 13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti. 2024 yılında Avrupa Yakası, toplam su tüketiminin yüzde 65.63’lük kısmına denk gelen 762 milyon 32 bin 739 metreküplük su kullandı.