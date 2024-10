Rekolte düşüşü ve maliyetler üreticiyi zorluyor

Yayınlanma: 18.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 04:00

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın zeytinyağı ve turizmin bir bütün olarak birbirini desteklediğini vurgularken zeytin ve zeytinyağının, kentin geçim kaynağı olduğunun altını çizdi. Başkan Ergin, zeytinyağına yönelik tağşiş ve markalaşma sorunlarının çözülmesi gerektiğini, Ayvalık Ticaret Odası ile birlikte hukuki süreçlerin sürdüğünü ifade etti. Mesut Ergin, "Taklitler asıllarını yaşatır derler ama, iş zeytinyağına gelince taklit ve tağşiş ile yaşanan sorunlara değinmeden geçmek olmaz. Ayvalık zeytinyağının gerçek anlamda hak ettiği değeri elde etmesinin önünde birçok engel var. Bunların en başında tağşiş ve markalaşma ilk sırada yer alıyor" dedi.

Bu konuda birlik olmanın önemini vurgulayan Ergin, zeytin hasatlarının başladığını ve 2024 yılında bereketli bir sezon beklediklerini duyurdu. Ayvalıkta 4 bin 500 ailenin zeytinlik sahibi olduğunu ve zeytinciliğin önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getiren Ergin, Ayvalık'ın zeytinyağı için Avrupa Birliği tarafından tescil sürecinde olduğunu da ekledi. 1-3 Kasım tarihleri arasında 19'uncusunun gerçekleştireceğimiz Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali ile ilgili de açıklama yapan Ergin, üç gün sürecek etkinliklerde ünlü şeflerin zeytinyağlı yemekleri, konserler ve söyleşilerle Ayvalık'ın tanıtımına katkı sağlanacağını belirtti.

ÜRETİCİ MAĞDUR OLMAYACAK

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, bu yılki zeytin rekoltesinin kuraklık nedeniyle beklenenden düşük gerçekleşeceğini açıkladı. Akova, ağaçların kuraklıktan ötürü yeterince meyve veremediğini ve zeytinlerin yalnızca çekirdek ve kabuk olarak kaldığını belirtti. Daha önce tahmin edilen 400-450 bin ton rekoltenin altında kalınacağı öngörülüyor.

Dağlık alanlarda bulunan zeytinliklerin sulanmasının maliyetli olduğunu ifade eden Akova, kuraklıktan dolayı birçok üreticinin henüz zeytin toplamaya başlamadığını, yağmur beklediklerini vurguladı. Erken hasat yapanların da kaliteli yağ elde etmesine rağmen, randımanın istenen seviyeden uzak olduğunu söyledi.

Fiyatların rekolte, yüksek faiz oranları, döviz kurlarındaki değişiklikler ve artan maliyetlerden etkilendiğini belirten Akova, üretilen yağın tüketim miktarını aşması nedeniyle ihracat yapma zorunluluğu olduğunu ve Avrupa'da da belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

Tariş'in, zeytin üreticilerini mağdur etmemek için yağ veren ortaklara ön ödeme yapmayı planladığını belirten Akova, "Tariş olarak yağ veren ortaklara bir ön ödeme yapmayı planladık. Tariş zeytin üreticisini mağdur etmeyeceğiz, piyasanın üzerinde olmaya çalışacağız. Sıkıntılı bir yıl kolay bir yıl değil ama iyi ki Tariş vardır dedirteceğiz" diye konuştu.

KURAKLIK VE MALİYETLER ÜRETİCİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Körfezi'ndeki zeytin üretimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Körfezdeki Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı bulunduğunu belirten Diker, bu ağaçların yüzde 90'ının yağlık zeytin olduğunu vurguladı. Diker, zeytin hasat çalışmalarının hummalı bir şekilde başladığını ancak sonbahar yağışlarının yetersizliği nedeniyle rekoltede düşüş beklendiğini ifade etti.

MALİYET ARTIŞLARI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Diker, zeytinyağı fiyatlarının ucuzlamasının mümkün olmadığını, çünkü düşmeme sebeplerinin artan maliyetler olduğunu belirtti. Özellikle mazot, gübre, ilaç ve işçi ücretlerinde ciddi artışlar yaşandığını kaydetti. Günlük çalışan kadın işçiler için ücretin 800 TL, erkek işçiler içinse bin TL civarına yükseldiğini aktaran Diker, geçen yıl bu rakamların kadın işçilerde 450 ila 500, erkek işçilerde ise 600 TL civarı olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla mazotta yüzde 100'ü, işçi ücretlerinde ise yüzde 65 arttığını söyledi. Zeytin üreticisinin 1 kg zeytinyağı maliyetinin 224 TL olduğunu ve buna yüzde 30 çiftçinin geçim payını da eklediğinizde bu rakamın 290 TL'ye ulaştığını vurgulayan Diker, zeytinyağının bu fiyatların altında satılmasının çiftçinin kazancını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI YÜKSELECEK

Diker, önümüzdeki günlerde zeytinyağı fiyatlarının artacağını öngördüklerini ve maliyetinin altında bir rakama hiçbir üreticinin ürününü satmayacağını, gerekirse fabrikada bekleteceğini ifade etti. Şu anda piyasalarda oluşan belirsizliğin kalkması için bir an önce zeytin ve zeytinyağı fiyatlarını, Ege Bölgesi'nde bulunan Tariş, Marmara bölgesinde ise Marmarabirlik'in kooperatiflerinin üretici ortaklarından yana tavır almasını beklediklerini belirten Diker, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden de zeytin ve zeytinyağı fiyatlarını bir an önce açıklamalarını talep etti. Başkan Diker, zeytincilikle geçinen üreticinin yüzü gülerse tüm zeytin ve zeytinyağı sektörünün yüzünün güleceğinin umuduyla, sezonun her kesime hayırlı olmasını diliyorum.