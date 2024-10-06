Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları tavsiyesi

Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:36

Güncelleme: 06.10.2024 - 10:36

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir kongreye katılmak için Edirne'ye gelen Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Akay, bitkilerin gelişimi için yeterli dozda gübrelemenin istenen verimi almak için önem arz ettiğini söyledi.

Üreticilerin bitki gelişimini sağlamak için kimyasal ve organik gübreler kullandığını belirten Akay, doğal olması ve düşük maliyetli olması açısından organik gübre kullanımını önerdiklerini dile getirdi.

Akay, organik gübrelerin içerdiği mineraller sayesinde toprağı daha verimli hale getirdiğini vurguladı.

Organik gübrelemenin kimyasal gübrelemeye göre daha az maliyetli ve çevreci olduğunu belirten Akay, "Biz daha çok organik gübrelemeyi tavsiye ediyoruz. Üreticiler, inek veya koyun gübresi ya da tavuk gübresi kullanabilir. Özellikle çiftçilerin 'yanmış' diye tabir ettiği bekletilmiş ahır gübreleri tarım arazilerinde kullanılabilir. Altlık olarak serilen gübre materyali bir süre bekletildikten ve tuz etkisi gittikten sonra rahatlıkla kullanılabilir." dedi.

Akay, bitki ve ağaç yapraklarının atıklarından elde edilen kompost gübrelerin de bitki gelişimine katkı sağladığına dikkati çekti.

Kompost materyalinin toprağın nemini artırarak işlenebilirliğini kolaylaştırdığını belirten Akay, "Bunun yanında kompostlamayı çok tavsiye ediyoruz. Örneğin Antalya'da muz üretimi yapılan bahçede toplanan muzların atık materyaliyle bir kompost yapılabilir. Yine yetiştirildiği yerde çay bitkisinin, fındık cürufunun kompostu kullanılabilir. Yeşil aksamı çok olan bitkiden ürün alındıktan sonra kalan atık materyal kullanılır ve kompost yapılabilir." ifadelerini kullandı.

ORGANİK GÜBRELERİN PEK ÇOK AVANTAJI VAR

Prof. Dr. Akay, organik madde kullanımının toprağın hava ve su geçirgenliğini de artırdığını belirtti.

Organik gübrelerin topraktaki besin miktarını yükselttiğini ve bitki büyümesini hızlandırdığını dile getiren Akay, doğru miktarda ve zamanında gübre kullanımının çiftçilere katkı sağladığını anlattı.

Hayvan ve bitki atıklarından elde edilen organik gübrelerin doğa dostu olduğuna dikkati çeken Akay, şunları kaydetti:

"Organik gübreleme topraktaki organik maddeyi artırır ve toprağı zenginleştirir. Organik gübreler içerisinde bol miktarda besin maddeleri barındırır. Bunlar çok önemli artı yönler. Bitkinin gelişimi takip edilerek bir eksiklik görüldüğü takdirde ihtiyaca göre kimyasal gübre takviyesi yapılabilir. Maliyet ve fayda açısından değerlendirilebilir. Yakındaki bir hayvan işletmesi ya da kompost malzemesi alınabilecek yerlerden organik gübre alınarak kolaylık sağlanır."



