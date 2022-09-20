Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar iddiası: 'Şaibeli' Adli Tıp raporu yayınlandı

20 Eylül 2022 Salı, 15:36

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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, 2 yaşındaki bebeğin 'balkondan düştü' beyanıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne getirildikten sonra vücudunda istismar bulgularına rastlanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayla ilgili her geçen gün ise ortaya yeni iddialar atılmakta. DHA'nın haberine göre, bebeğin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 yaşındaki bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonrası rapor hazırlanarak, başsavcılığa gönderildi.

Raporda bebeğin 'Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama' nedeniyle öldüğü belirtildi. Bebeğin hastanedeki adli muayene raporunda yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu raporlarında doğrulanmadı. Raporda bebeğin cinsel istismara uğradığına ilişkin bulgu olmadığı tespiti yer aldı.

"RABİA NAZ VATAN'I HATIRLAYIN. BU KURUM ŞAİBELİ BİR KURUMDUR"

Hastane doktorlarından hastanenin Acil Tıp Uzmanı Dr. Evren Arslan, bebeği ilk muayene eden doktor, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Çağla Gül Bulut ve Önçe Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Dr. Ezgi Gevher Cumhuriyet'e konuştu.

Evren Arslan, adli tıp raporunun ve DNA örneğinin bu kadar (14 gün) hızlı çıkmasının normal olmadığını belirtti. Basit trafik kazalarında dahi raporların bir ayda çıktığını söyleyen Arslan, "Adli tıp raporunun bu kadar hızlı çıkması normal değil. Raporun aceleye getirildiği kanaatindeyim. Bebeği 4 doktor gördü. Muayene raporunu 1 doktor yazdı ve adli tıp ise 14 günde 'istismar yoktur' dedi. Yani Adli Tıp Kurumu'na göre 'rektumdaki yırtıklar fasulye sırığı' imiş" ifadelerini kullandı.

Ailenin güçlü bir aile olduğunu söyleyen Arslan, AKP'den olduğunu düşündükleri bir kişinin doktora raporu değiştirmesine yönelik baskı yapıldığını belirtti.

Ortada bir sürü yalan haberin olduğunu ve bebeğin dedesi olarak sosyal medyada paylaşılan kişiyle ilgili iddiaların da yanlış olduğunu söyledi ve konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Bir kereden bir şey olmaz diyen, Ensar Vakfı'nı kollayan iktidarın kurumudur burası. Rabia Naz Vatan'ı ve Kuddusi Okkır'ı hatırlayın. Bu kurum şaibeli bir kurumdur. Güvenilir olmadığı zaten ortada."

BEBEĞİ İLK KEZ MUAYENE EDEN DOKTOR KONUŞTU

Bebeği hastaneye geldiğinde ilk kez muayene eden doktor, birkaç gün önce savcılığa ifade vermeye gittiğini söyledi. Adli Tıp raporu ile ilgili haberleri gördüğünü ancak bu olayda bazı sıkıntılar olduğunu anlatan doktor, "Şu an doktorlar üzerinde baskı mevcut ve bu sürecin doğru aydınlatılması lazım. Adli Tıp eğer buna 'düşmeye bağlı' diyorsa onun üzerine başka bir şey söyleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düşme bulgusu görmediklerini ve hastanedeki doktorların da bu kanaatte olduğunu aktaran doktor, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Düşmeye bağlı morluk diyorlar ama o morluk tek günlük değil. Bu bulgular mevcut. O gün olmamışlar, biz buna eminiz. Oradaki bulgular ne bulgusu?"

"RAPORU YAYINLAYAN AJANSIN BİLGİYİ NEREDEN EDİNDİĞİ DE ÖNEMLİ"

Meslek hayatında, şaibeli adli tıp raporlarına sürekli rastladığını belirten Şebnem Korur Fincancı, Adli Tıp Kurumu'na yapılan atamaların liyakatle ve bilişsel değerlendirmelerle yapılmadığını söyledi.

Raporlara etki edilebildiğini anlatan Fincancı, aşağıdaki uyarıları sıraladı:

Raporu ilk kez yayınlayan ajansın bilgiyi nereden edindiği önemli.





Raporlara her zaman bir müdahale olduğunu gördüğüm oldu. Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurumdan bahsediyoruz.





Meslektaşlarımız bağımsızlıklarını korumaya gayret etseler de ne ile karşılaşacağımızı bilme olasılığımız yok.

"YOZLAŞMALARA KAPALI OLMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Avukat Çağla Gül Bulut ise, vakalara tek bir doktorun bakmadığını ancak yine de yeterli inceleme yapılmamış olabileceğini söyledi. Doktorları zan altında bırakmak istemediğini aktaran Bulut, "Ama bazı müdahaleler de olabilir. Biz orada olan kişilerin bu tarz yozlaşmalara kapalı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Buna kesin bir şekilde 'etki yoktur' ya da 'vardır' da diyemeyiz" dedi.

"BİR BEBEK ÖLÜMÜ NE OLURSA OLSUN ADLİDİR"

Doktor Ezgi Gevher ise bazı vakaların savcılık boyutunda dahi müdahaleye uğradığını belirterek, bir çözülmenin olduğunu söyledi. Kuruma tamamen bir güven duyulmadığını anlatan Gevher, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Bu alan etki edilmemesi gerekilen bir alan. Böyle bir şeyin olmasını arzu etmiyoruz. Rabia Naz Vatan cinayeti davasında bu olayı gördük, adli tıpa müdahale edildiğini biliyoruz. Bu kuruma ilişkin bir şüphe varsa bu büyük bir problem. Bir bebek ölümü ne olursa olsun adlidir. Bunun soruşturulması lazım. Ailenin adli meselese açılmasın diye sergilediği tavır da problem. Yüksekten düştü diye getirilen bir çocuk varsa, burada da büyük bir ihmal mevcutttur."