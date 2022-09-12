Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar: Aile, AKP'li başkanı neden aradı?
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, 2 yaşındaki bebeğin 'balkondan düştü' beyanıyla getirildikten sonra bebeğin vücudunda istismar bulgularına rastlanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayla ilgili her geçen gün ise ortaya yeni iddialar atılmakta. Son yaşanan gelişmeye göre, olay günü aile, AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ı aradı. Günaydın, ailenin neden kendisini aradığıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, 6 Eylül'de 'Balkondan düştü' denilerek getirilen 2 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi. Bebeğin vücudunda cinsel istismar bulgularına rastlanmasından dolayı cenaze otopsiye gönderildi. Ailenin şüpheli davranışları ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşanan gelişmeler üzerine, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
"YARDIMCI OLMANI İSTİYORLAR' DEDİ"
Hastane başhekimini arayarak 'Çocuğu aileye teslim edin' talimatı verdiği öne sürülen AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, Cumhuriyet'e konuştu.
Günaydın, hastane ile ilgili işi olan insanların kendisini sürekli aradığını, başhekimi tanıdığını ve arayan kişilerin tedavi süreçlerini 'hızlandırdığını' belirtti.
Salı akşam saatlerinde toplantıda olduğunu ve bebeğin amcası tarafından arandığını belirten Günaydın, "Ben açmayınca arkadaşımı da aramışlar, arkadaşım bana 'Arayanın yeğeni balkondan düşmüş, durumu ciddiymiş. Yardımcı olmanı istiyorlar' dedi. Ben de yardımcı olayım diye düşündüm. Ama sonra çocuğun amcası beni geri arayıp 'Yeğenim vefat etti' dedi. Ben de 'Allah rahmet eylesin' dedim" ifadelerini kullandı.
"BEN AİLEYE NİYE YARDIM EDEYİM Kİ, BABAMIN OĞLU DEĞİL BUNLAR"
Cuma akşamı yerel basında adının çıktığını ve bu yüzden olayı daha çok merak edip cumartesi günü ailenin yanına gittiğini söyleyen Günaydın, evde bebeğin babasının, dedesinin, amcasının ve birçok akrabanın olduğunu söyledi. Bebeğin babasıyla konuştuğunu da aktaran Günaydın, sözlerine şu şekilde son verdi:
"Bebeğin babası bana 'Çocuk düştü, hastaneye kaldırdık. Duvar dibinde camlar vardı, cam kesikleri de oldu vücudunda. Hastanedeki doktor 'Şüpheler var, adli tıpa sevk edeceğim' diyince biz de tepki verdik. Çocuğun düştüğünü söyledik. Polis çağırıldı. Olay adli tıpa intikal etti.' dedi. Adli tıpta yanlış olmaz, ben de sonucunu merak ediyorum. Ben aileye niye yardım edeyim ki, babamın oğlu değil bunlar. Ben Trabzonluyum."
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