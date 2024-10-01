01 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:58

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:58

SAKARYA ilinde 01 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, BIRINCI SK./2, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, KAYADİBİ CD., NAILIYE, NAILIYE/2, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/3, NAILIYE/7, NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR, HACIYAKUP mahallelerinde AYDINLAR, AYDINLAR SK., HABIBLER, KABAKLAR, KABAKLAR SK, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 01 Ekim Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 01 Ekim Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, ULUCAMII, YENIDOGAN mahallelerinde GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÖYNÜK TARAKLI YOLU, IGDELIK, İĞDELİK CD., TARAKLI AVDAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF mahallelerinde 14005, 14008 SK., ADA, BEYAZIT SK., HÜDAİ SK., ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALILIK, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., SALIHIYE, SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, AHMEDİYE, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CAMI, CIRIT, DEPO, ESENTEPE SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1003 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1031 SK., 1045 SK., 1049 SK., 1062 SK., 1063, 1063 SK., 1065 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070 SK., 1076 SK., 1081 SK., 13002. SK., 2011, 2012, 2014 SK., 2016, 2016 SK., 2017 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2024 SK., 2025, 2032 SK., 2047 SK., 2049 SK., 2052, 2052 SK., 2053, 2053 SK., 2055 SK., 2056, 2056 SK., 2057 SK., 2059, 2060, 2065 SK., 2072 SK., 2075 SK., 2077, 2077 SK., 2083, 2083 SK., 2085, 2085 SK., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI, DÜZYAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1015 SK., 1017 SK., 1031, 1040 SK., 1047 SK., 1065, 1067, 1070, 1076, 1078 SK., 1080 SK., 2001, 2006 SK., 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2011 SK., 2012 SK., 2018, 2018 SK., 2019 SK., 2023 SK., 2025 SK., 2031 SK., 2033, 2033 SK., 2035 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2049, 2050 SK., 2051 SK., 2055, 2063 SK., 2069, 2069 SK., 2071, 2073 SK., 2095, ADA CD., GENÇ SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK, YUVALAK CD., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Ekim Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 4034 SK., 7012 SK., 8002, 8002 SK., 8008, 8008 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8037 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8050, 8050 SK., 8126 SK., NECATİ TEMEL CD., NİSAN 17. SK., YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1700 KÜME EVLER, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE mahallelerinde 1513./1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE mahallelerinde 1512. SK., 1517. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1513., 1513. SK., 1514., 1514. SK., 1516., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RESADIYE mahallelerinde DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA mahallelerinde 2134., 2134. SK., ALÇAK AÇMA, ÇAMYOLU SK., KONAK SK., YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL mahallelerinde 721., 721. SK., AKIN SK., GÜRCAN SK., LIMONLU, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 503., 503. SK., 507. SK., 509. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 538., 559., AY, AY SK., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, İLKAY SK., KALE SK., KESER, KILIM, KİLİM SK., MEVLANA, MEVLANA SK., UZUN, UZUN SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BELEDIYE, BELEDİYE CD., KALENDER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ, YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 19. CD., 346. SK., 350. SK., 365. SK., 369. SK., 377. SK., BARIŞ SK., EFES SK., ENVER TOÇOGLU, ENVER TOÇOĞLU CD., FEVZI ÇAKMAK CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., KARADERE CD., KARANİ SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, SİNAN SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 504., 504. SK., 506., 508. SK., AKAR SK., CENGİZ SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., KESER SK., PINAR SK., SANLI, SULTAN SK., ŞANLI SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, MITHATPASA mahallelerinde 749. SK., 750. SK., 751., 751. SK., 752. SK., 753. SK., 754. SK., 922 SK., CİVELEK SK., KIRISHANE, KİRİŞHANE CD., KURAY SK., NEHİR SK., OLGUN SK., ÖDÜL SK., ÖZGÜ SK., SEÇIL, SEÇİL SK., SELİM SK., SERDİVAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde BAKIRCI SK., ÇARK CD., ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., KARACA SK., KARAGÖZ SK., KÜÇÜK SK., NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 01 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 743. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMITEPE, CAMİTEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, HAMITABAT mahallelerinde ALICILAR, ALICILAR SK., AYDINLILAR, BARBAROS1, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., POYRAZLAR, PTT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1004 SK., 1016, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, ESKİ ADAPAZARI CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde 554 SK., AKPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7013 SK., 7017 SK., 7018 SK., 7019 SK., 7020 SK., 7021, 7021 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7028, 7028 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7055 SK., 7058 SK., 7060 SK., 7064, BAŞER EVLER İÇİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, MEZARLIK, SEHIT ILHAN ARAS, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., YILDIZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ekim Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR, ERENLER mahallelerinde 1046, 1086, 1099 SK., 1101 SK., 1103, 1103 SK., 1105 SK., 1111 SK., 1113 SK., 1115, 1123, 1158 SK., 1164 SK., 1166, 1166 SK., 1175 SK., 1182, 1182 SK., 1186 SK., 1200, 1200 SK., 1202 SK., 1206 SK., 1208 SK., 1212 SK., 182 .SOK, 7001 SK., 7081 SK., 7102 SK., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ekim Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 228 NOLU SK., 4002 SK., 4004 SK., 4005, 4006 SK., 5007 SK., 5013 SK., 5015 SK., 5027, 5027 SK., 5029 SK., 5030 SK., 5031 SK., 5033 SK., 5035 SK., 5036 SK., 5038 SK., 5040 SK., 5041, 5041 SK., 5042 SK., 5044 SK., 5046 SK., 5048, 5048 SK., 5050 SK., 5053 SK., 5054, 5054 SK., 5070 SK., 5072 SK., 5076 SK., 5078 SK., BEREKET SK., DEMİRCİ SK., EREN SK., MEYDAN, SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER, SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER CD., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Ekim Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1129 SK., 1139, 1139 SK., 1153 SK., 1168 SK., 1169 SK., 1192, 1192 SK., 1208, 1210, 1210 SK., 1220 SK., HANIMELI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 01 Ekim Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., İsimsiz77 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde 1904., BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, KAVAKLAR SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.