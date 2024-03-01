01 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:05

BOLU ilinde 01 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 01 Mart Cuma 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKOL, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE mahallelerinde ., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUT, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KILIÇARSLAN, KÜLTÜR, SAĞLIK, SALIBEYLER mahallelerinde 1004 Sok., 101 SK., 1058 SK., 1449 SK., 1451 SOK, 1704 SK., 203 SK., 31, 4022, 4024, 4025, 4025. SK., 4038, 4042, 4043. SK., 4048, 4049, 4053, 4064, 4072, 4073, 4075, 4168. SK., 4170, 4170., 4182. SK., 4504, 4509, ALPAGUT, ALPAGUT CD., ALPER, ALPTUG, ALPTUĞ SK., ASLI, AYDINLIK SK., AZİM SK., BAHRİYE SK., BATUHAN, BIGEM ÇUBUKÇUOGLU, CAHİT SITKI SK., CANDAN, CANDAN SK., CEMAL TÜRKAN, ÇAĞLA SK., ÇORAK, DEGER, DESEN SK., DOĞU SK., DOSTLAR, DR. TEVFİK ATAY SK., EMIRGAN, ENDER, ENDER SK., ERGUVANI, ERGUVANİ SK., ESIN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜNEY SK., GÜZİDE SK., HILAL, HİLAL SK., HÖYÜK SK., IKIZ KONAKLAR, ISMAIL ÖZER, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İ. BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVARI BULVAR, İKİZ KONAKLAR SK., İSMAİL ÖZER CD., İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, KANALÜSTÜ SK., KARSU SK., KEMAL TAHİR SK., KESKİN SK., KISMET, LADİN SK., MÜCAHIT, NEHIR, NESLİHAN SK., OSMAN GAZİ CD., OTAG, OTAĞ SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN SK., SAFIR, SAFİR SK., SALI BEYLER CD., SALIBEYLER CD CD., SARICALAR CD., SAZAK, SAZAK SK., SEVGİM SK., SEVİLEN SK., SINIR, SINIR SK., SOĞUKSU SK., SUBAŞI SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞAİR SK., ŞEHİTLER CD., ŞELALE SK., ŞELALE SOK, ŞİRİNEVLER SK., TARIH, TEVFİK FİKRET SK., TEZCAN SK., TOROS, TOROS SK., TUGRA, TÜFEKÇI, TÜFEKÇİ SK., YAHYA KEMAL SK., YAYLALAR CD., YELKİ SK., YENİCE SK., YENİÇERİ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, MERKEZ, SAĞLIK mahallelerinde 1231 SK., 1231. SK., 1236 SK., 1238 SK., 1240 SK., ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇİLER CD., DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA MAH 1231.SOK, OTOBAN, OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 01 Mart Cuma 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMIRCILER (MERKEZ), DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, YENI, YENİ mahallelerinde AHİEVRAN SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., BOLU SAMSUN YOLU, GEREDE DERI IHTISAS OSB 9 NOLU, H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HALİS SK., ISMAIL GÜR, ISMAIL GÜR CD., İSMAİL GÜR CD., KINCALLAR-GEREDE YOLU, PORTAKAL, RÜZGAR SK., SERİN SK., SÜLEYMANİYE SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., VEFA, VEFA SK., ZIRVE, ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DAYIOĞLU, YENİ mahallelerinde 112., 113., 115., 115. SK., 117 ., 4305 SANAYİ SİTESİ YOLU, 5. SK., BAHÇELİEVLER FERAH SOK, BAHÇELİEVLER SAMANYOLU SOK, ÇAGLA, ENSAR SK., FERAH SK., FIRTINA, HAYRETTİN DEMİRALP CD., İLBANK BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, KARABÜK CD., MERCAN, ÖZLEM SK., SANAYİ, SANAYİ SİTESİ, SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, ŞAMLI SK., YÜKSEL CD., ZANAAT, ZANAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.