01 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:05

SAKARYA ilinde 01 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIŞ, OZANLAR mahallelerinde 452 NOLU, 452 NOLU SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT REMZI ÖZÜPEK, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCİLER mahallelerinde 1. ARA, 1. ARA SK., 2.GEÇIT SK., ÇARK CD., KASAPLAR ÇARŞISI SK., POSTAHANE SK., UZUN ÇARSI SK., UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 792 NOLU SK., HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde ALEFLI, ALEFLİ, ALEFLİ SK., KADIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde MEHTER, SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, MERKEZ mahallelerinde AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., BALTAOGLU SK., BALTAOĞLU SK., BASAK, BEGONYA, ÇELİK, ÇUKURKUYU SK., DR. HASAN AKGÜN BULVAR, HAMAMCILAR SK., İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KAHVECİOĞLU SK., KANDEMİR SK., KONAK 10, MEŞE BAYIRI SK., NALBANTLAR SK., SAKA SK., SARIÖZ SK., SENTÜRK, SEYFETTIN SELIM, SHT.YILMAZ VURAL, ŞAFAK SK., ŞENTÜRK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde ARABACILAR/9, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KIRKTEPE/6, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DOKUZOLUK/8, KABAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, MERKEZ mahallelerinde AKINCI, AZİZ DURAN CD., BAŞAK SK., BIÇER SK., BİÇER SK., CAMİİ SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELIK, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA CD., ERCAN, GÜLER SK., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HÜRRIYET CD., ISIL, KANDIRA CD., KIZMAZ, KIZMAZ SK., KONAK 4, KONAK 8, KÖSE, MESEBAYIRI, MOLLA MUSTAFA SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PARK İÇİ YOLU, SAVAŞ SK., SENTÜRK SK., SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT. ÖMER AKKUS, SHT.YILMAZ VURAL CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, TEPE, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., DR. HASAN AKGÜN, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, ESİNTİ, FILIZ, FİLİZ SK., GONCA, GÜMÜŞ, HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALİT MOLLA CD., ITIR, KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KÜLTÜR SK., ORKİDE SK., SEDEF, YERLIKAYA, YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ACAR SK., ADA, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, ARMUTLU SK., AVCILAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., CAMİCEDİT CD., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İZCİ SK., KADI CD., KAHRAMAN 1, KARANFIL SK., KEMER CD., KÖKNAR CD., KURTULUŞ CD., KUYUBAŞI SK., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., ÖZDEMİR SK., PAŞA SK., POLAT, PUSULA, PUSULA SK., RÜSTEMPAŞA CD., SAFRAN, SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SEYİTOĞLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, TEMREN CD., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ CAMİİ SK., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., DAMAT SK., FERHAT, FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖSEOĞLU SK., MEDRESE SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., SEYFI POLAT CD., SEYFİ POLAT CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPLAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADİBİ CD., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NERGİZ SK., ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 01 Mart Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 1004 SK., 4059. SK., 5007, 5007 SK., 5008, 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 5035 SK., 5037, 5043, 5045, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5053 SK., 5054, 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5068, 5070, 5070 SK., 5072, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., 5090, 5090 SK., 6001, 6001 SK., 6002, 6002 SK., 6005, 6005 SK., 6007 SK., 6008 SK., 6011, 6015 SK., 6017 SK., 6018 SK., 6023, 6023 SK., 6025 SK., 6026, 6026 SK., 6028 SK., 6036 SK., 6038 SK., 6039 SK., 6040 SK., 7004 SK., 7020, 7024, 7024 SK., 7025 SK., 7026 SK., 7030 SK., 7031 SK., 7032 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7042 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7051, 7051 SK., 7059 SK., 7063 SK., 7064 SK., 7065, 7065 SK., 7066, 7066 SK., 7067 SK., 7069, 7069 SK., 7070 SK., 7071 SK., 7072, 7072 SK., 7073 SK., 7074 SK., 7078, 7078 SK., 7081 SK., 7084 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7089 SK., 7091 SK., 7093, 7093 SK., 7095 SK., 7096 SK., 7097 SK., 7098, 7098 SK., 7099, 7100 SK., 9007 SK., ADA CD., AKYAZI ADLİYE SARAYI, ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, KÜÇÜCEK CD., NECATİ TEMEL CD., PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004 SK., 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018 SK., 20012 SK., 8058 SK., 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8075 SK., 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8094, 8096, 8097 SK., 8104, 8104 SK., 8106, 8112, 8116 SK., 9024 SK., 9032 SK., 9040 SK., 9042 SK., 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9059 SK., 9060 SK., 9062, 9062 SK., 9064, 9064 SK., 9066, 9066 SK., 9070, 9079 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9089 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, AKYAZI TOKİ, ÇEŞMELER SK., HANYATAK SK., KARASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., ESEN SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Mart Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, BAYIRAKÇASEHIR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 2702., 2710, BAYIRAKÇASEHIR/4, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESKIKÖY, MERKEZ, MERKEZ/1, ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 01 Mart Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAVAKLAR-, KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIİHSANİYE, ÇAKALLIK, IKBALIYE, KIRKTEPE, YARICA mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, BALIKLI, BALIKLI SK., BALIKLI_1, BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIIHSANIYE/2, BALIKLIIHSANIYE/3, BALIKLIIHSANIYE/4, BALIKLIIHSANIYE/6, BALIKLIİHSANİYE SK., CAMI_3, CAMI_6, DERE SK., DERE_2, ELMACIK/3, İsimsiz103, MERKEZ SK., OKUL_1, OKUL_4, ÜST SK., ÜST_1, YARICA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 01 Mart Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1005, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATATÜRK/1, ATATÜRK/8, AY SK., BAHAR, BALCILAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI, CAMI SK., CAMİ, CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAMLA, EZGİ SK., GAZI SK., GAZİ SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HÜRRIYET, HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., IHLAMUR SK., IHLAMUR/4, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KARDELEN SK., KIRAZ, KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LALE, NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., ORKIDE, ÖĞÜT SK., PAPATYA SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM, SALKIM SK., SELVİ SK., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEKER SK., ŞEREF, ŞEREF CD., TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 01 Mart Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECİDİYE mahallelerinde DEĞİRMENDERE, HANIMELI, İsimsiz138, KANLIÇAY, KAYA, MECİDİYE, MERKEZ_1, SONER, SONER CD., SONER/3, ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 01 Mart Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12004, 12005, 3002, 3006, AÇMALAR, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AKGÜN, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ARA SK., ATAK, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CIHANGIR, CIRIT, DALGIÇ, DALGIÇ SK., DORUK, EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, GÜL, GÜL_1, GÜLEN SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., İsimsiz147, KALKAVAN, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARANFİL SK., KARSLI, KARSLI SK., KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE/1, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., OKUL, ÖZDEMİR, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAKARYA CD., SARALAR CD., SEHER, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEVER, SOFULAR SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., UGUR, YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.