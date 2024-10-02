02 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:53

KOCAELİ ilinde 02 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, KIZILAGAÇ MEVKII, MERDIGÖZ, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, YALAK DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, KÖRFEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 101. CD., 107. CD., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2125., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3138. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3145., 3145. SK., 3149., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AK SK., AKYÜZ SK., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CİVAN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DOGAN, DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., FUNDA SK., GARİPLER SK., GÖKTÜRK SK., HACI HALIT ERKUT, HACI HALİT ERKUT CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HİLMİ ÖZKÖK CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, IPEK, İPEK SK., İSHAKPAŞA CD., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KILIÇ SK., KİRAZ SK., KONCA CD., KÖROĞLU CD., KUBİLAY SK., KUYU ÖNÜ SK., LALE, LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., PLEVNE CD., PROF.NUSRET FISEK, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TEPE SK., TEZCAN SK., TURAN SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., VATAN CD., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YURT SK., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4325. SK., 4430. SK., STAD, STAD CD., UZUNER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde BERAT SK., CAN, ÇAGRI, ÇAĞRI SK., DEFNE SK., GÜNES, GÜVEN SK., KINALI, KINALI SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., SEDİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde ERGENEKON, ERGENEKON CD., ETKİ SK., HÜRRİYET CD., İSTİKLAL, KARABULUT SK., KARAYOLU, KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SANAYI, SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BAYRAKTAR CD., CEMAL YANILMAZ SK., CEYLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 110. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 133. SK., HACI ARIF, HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAGAÇ, AKÇAAĞAÇ SK., DOGA, DOĞA SK., FERHAT SK., KAFDAĞI SK., KARAAĞAÇ SK., TAŞLIÇAY SK., TOROSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MAŞUKİYE mahallelerinde KERVANDERE SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., PAPATYA SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., ÇAM, ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKİM SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KARTAL SK., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALCI mahallelerinde BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKII, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY, KERPE, KINCILLI mahallelerinde 2. SK., 4. SK., 6. SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., EREN SK., FIRTINA SK., KAGAN, KANAL SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KONAK, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KONAK SK., KUŞÇU SK., NUR SK., ORMAN SK., ÖZGÜR SK., SADİ SINAY SK., SARISU CD., SEVİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ, BEKÇİ SK., BUĞDAY SK., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., ERKAN SK., GÜNBATIMI SK., İZCİ, İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., MENDERES CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., NEMI KAPTAN, NEMİ KAPTAN SK., ORHANGAZI, ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., TANTA, TANTA SK., VAHIT USTA, VAHİT USTA SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR, YUNUSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERİNDERE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, TEPECİK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 364/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HACI ISHAK, HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., ORHANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAZIM GÜNEŞ SK., MUZAFFER GÜRKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 00:30-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3206, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3258., 3265, 3265., 3266., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇİÇEK SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.