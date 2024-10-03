03 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:36

MANİSA ilinde 03 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:01.598-2024-10-03 15:00:06.331 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz11, İsimsiz13, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz9, İsimsiz10, Kayrakaltı İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:01.598-2024-10-03 15:00:06.331 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:07.295-2024-10-03 16:00:14.626 saatleri arasında Pirahmet; Pirahmet Köyü İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, Pirahmet Sk., İsimsiz15, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet, , İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:20.347-2024-10-03 15:00:29.343 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:30:00.913-2024-10-03 15:30:00.192 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz16, Çullugörece Köyü Yolu, Çullugörece Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz14, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz17, İsimsiz114 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 11:00:47.479-2024-10-03 13:00:55.882 saatleri arasında Muradiye; , ÖZDEMİR, Bilge Sk., ÇULLU, Menekşe Sk., çullu, Topcu Sk., genç elektrik kesintisi yaşanacaktır.