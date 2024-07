03 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:34

DÜZCE ilinde 03 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde HACI ŞAKİR SK., HASRET, ISTANBUL, KUMRU SK., MEYDAN, MEYDAN SK., SADIK REİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde BAYTAR SK., ÖZGE SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYADIBI, KÖYIÇI mahallelerinde KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KÖYIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , KAVAKLIK, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde DİLAVER KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 03:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., DADALI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152, MELİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 03:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, AKTAŞ, ARABACI, AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAĞA, DİLAVER, EDİLLİ, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, HEMŞİN, KALKIN, KARABURUN, KAYADIBI, KEÇİKAYA, KEPENÇ, KOÇULLU, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, KURUKAVAK, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, TAHİRLİ, UĞURLU, YUKARI mahallelerinde 100, 1016, 102 SK., 1024, 104, 105, 1055, 110, 8 SK., 887., AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ALİ ÇAVUŞ SK., ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, CUMAYERİ KÖY YOLU, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HAYALIM, HAYALİM SK., HEMŞİN KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, HÜRRIYET, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KÖY IÇI, KÖY İÇİ SK., KUĞU SK., KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEN, NAZIMBEY, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA KÜME EVLER, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YAGMUR, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 05:00-06:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABURUN, KARABURUN 2, MÜCAVİR, NAZIMBEY mahallelerinde 101, 104 SK., 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1829., 1832., 1855. SK., 1856., 1864. SK., 1865. SK., 1867. SK., 1868. SK., 1869. SK., 1870. SK., 1884., 1884. SK., 1885., 1893. SK., 1895., 1944. SK., CEYLAN SK., FERDA SEVEN SK., HÜSNÜ MERT, HÜSNÜ MERT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1802. SK., 1808., 1816. SK., 1817. SK., 182., 1827. SK., 1839. SK., 1864., 1879. SK., 1882. SK., 1883., 1885. SK., 199., ABDULLAH KARABACAK SK., ADIL SEVEN, ADİL SEVEN SK., AKGÜN SK., AYDOĞAN SK., BAYKUL, D 100 KARAYOLU CD., HAMDİ ARIKAN SK., İSHAK GÜNAL SK., ÖMER SEYİS SK., ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ, SEVEN SK., SİNAN SK., TÜTÜNCÜ, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 146. SK., 150. SK., 155., 155. SK., 156. SK., 163., AZMIMILLI, BOLU CD., GÖZDE SK., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞAKONAĞI mahallelerinde PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 106, 200, 200. CD., 300, 300 CD., 300. CD., 501, 501. SK., 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504, 504 SK., 504. SK., 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, SANCAKDERE, SEKERPINAR1, SUNCUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 5117., 5119., 5123., 5126., 5130., 5130. SK., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 1840., 2231. SK., 2316. SK., 2341., 2341. SK., YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2210., 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2220. SK., 2228. SK., 2230. SK., 2234. SK., 2238. SK., 2276. SK., 2277., 2295., 2316., 2338., 5133., ZAHID KEVSERI BULVAR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2267. SK., 2268. SK., ADALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZLER, İKİZLER, OFLU mahallelerinde HACIAZİZLER KÖYÜ İÇ YOLU, IKIZLER, OFLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, DEVELİ, DURAKLAR, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20110., 20150., 20161., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20635., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., ANADOLU OTOYOLU, AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOŞAFOĞLU mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, HOŞAFOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MENGEN, N KENDISI, YAYLATEPE mahallelerinde MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, YAYLATEPE, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ZEKERİYA mahallelerinde ZEKERIYA, ZEKERIYA KÜME EVLER, ZEKERİYAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SOGUKSU, SOĞUKSU mahallelerinde DİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜLTÜR, SOGUKSU, YEŞİLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FIRINYANI mahallelerinde FIRINYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OKUL mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIF, GÜNEY, HATIPOGLU, KÖYÜN KENDİSİ, KUZ, N KENDISI, OKUL, ÜVEZBELİ mahallelerinde ARIF, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, GÜNEY, HATIPOGLU, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.