03 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:35

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:35

İZMİR ilinde 03 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:01.534-2024-07-03 15:00:12.317 saatleri arasında Turgut; Araplar Sk., , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, MANADERESİ , Araplar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:16.358-2024-07-03 15:00:25.034 saatleri arasında Turgut; Araplar, TURGUT, Araplar Sk., , İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:06.877-2024-07-03 14:00:19.447 saatleri arasında Ertuğrul; 3007. Sk., 3006 Sk., 3004 Sk., 3003 Sk., 3002. Sk., 3001. Sk., , Mustafa Korkmaz Cd., Abdülbaki Aygün Sk., 3022, 3010. Sk., 3008. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:09.523-2024-07-03 14:00:14.938 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; 2005, Camialtı Sk., Celiloğlu Sk., GAZİ HASAN ŞEN, Gürlek Sk., Hasan Saka Sk., Kabakçılar Sk., Mehmet Memiş Sk., Sağlık Ocağı, Sağlık Ocağı Sk., Öğrt. Mustafa Balcı Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Şehit İslam Yeşil Sk., 2107, KABAKÇILAR, 2083, 2070, 2080 Sk., BAHÇEBAĞ, 2103 Sk., 2036, 2037, 2036 sk., 2030, 2079/2, 2071/2, 2079/3, 2051, 2106, 2105, 2012, 2047, 2048, 2045, 2020, 2039, 2058, 2043, 2046, 2054, 2053, 2028, 2023, 2041, 2101/1, 2034, 2076/1, 2072 Sk., 2027, Atatürk Cd., İsimsiz127, İsimsiz119, İsimsiz112, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz79, İsimsiz58, İsimsiz48, İsimsiz46, 2079 Sk. , İsimsiz30, İsimsiz26, 2076 Sk., İsimsiz22, İsimsiz21, 2078, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz1, 2071/1, 2073, , 2000. Sk., 2001. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2029. Sk., 2031. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2055. Sk., 2071. Sk., 2072. Sk., 2072/1. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2101. Sk., Bahçebağ Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:09.523-2024-07-03 14:00:14.938 saatleri arasında Yıldızlar; 2205. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:09.523-2024-07-03 14:00:14.938 saatleri arasında 29 Ekim; 2118. Sk., 2116. Sk., 2114. Sk., 2109. Sk., 2108. Sk., 2000. Sk., , 2119. Sk., 2137. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2255/2. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Değirmentaşı Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hacı Osmanlar Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Ortatatepe Sk., Sağlık Ocağı Sk., Sümbül Sk., Yaldız Sk., İmamoğlu Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Şehit Nurettin Gök Sk., 2112, İsimsiz39, 2157, Sağlık Ocağı, 2130 Sk., 2115, 2118/1, 2110, 2255, 2113, 2159, 2117, 2145 Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2161. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2154. Sk., 2153. Sk., 2152. Sk., 2150. Sk., 2149. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2140. Sk., 2171 Sk., 2148, 2114 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:13.164-2024-07-03 16:00:24.463 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz20, , , Kazallı, Kazallı, İsimsiz52, İsimsiz52, İsimsiz81, İsimsiz81, KAZALLI, KAZALLI, İsimsiz42, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz40, İsimsiz76, İsimsiz76, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:13.164-2024-07-03 16:00:24.463 saatleri arasında Çatak; İsimsiz77, İsimsiz77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:37.375-2024-07-03 16:00:06.693 saatleri arasında Çatak; , Taşlıçukur elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:19.086-2024-07-03 15:00:31.257 saatleri arasında Cumhuriyet; 6632. Sk., 6653. Sk., 6626. Sk., 6601/3. Sk., 6601/2. Sk., 6601. Sk., 6655. Sk., 6653/1. Sk., 6631. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:19.086-2024-07-03 15:00:31.257 saatleri arasında Örnekköy; 7532. Sk., 6601. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:19.086-2024-07-03 15:00:31.257 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:22.435-2024-07-03 15:00:34.056 saatleri arasında İnönü; 6740. Sk., 6730. Sk., 6731. Sk., 6732. Sk., 6733. Sk., 6733/1. Sk., 6734. Sk., 6735. Sk., 6736. Sk., 6737. Sk., 6738. Sk., 6739. Sk., 6741. Sk., 6742. Sk., 6749. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:22.435-2024-07-03 15:00:34.056 saatleri arasında Cumhuriyet; 6727. Sk., 6726. Sk., 6725. Sk., 6717. Sk., 6716. Sk., 6715. Sk., 6653/3. Sk., 6731. Sk., 6653. Sk., 6626. Sk., 6601/1. Sk., 6601. Sk., , 6730. Sk., 6732. Sk., 7539. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:22.435-2024-07-03 15:00:34.056 saatleri arasında Örnekköy; 7535/1. Sk., 6601. Sk., 6725. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:23.755-2024-07-03 15:00:42.338 saatleri arasında Cumhuriyet; 6703. Sk., Alim Dağhan Cd., 6656. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Sancaklı; İsimsiz56, İsimsiz23, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Karaçam; , Gelincik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Eğridere; Çınar, Zeytinli, Sümbül, Söğütlü Sk., Söğütlü, Servi, Sarmaşık Sk., Sarmaşık, Salkım Sk., Palamut, Meşe Sk., Meşe, Kooparatif, Gürgen Sk., Gürgen, Eğridere Cd., Eğridere, Elmalı Sk., Elmalı, Defne Sk., Defne, Armutlu Sk., Armutlu, Armut Sk., Ardıç, 1020. Sk., HARDAL, GONCA, 8750 Sk., ZERDALİ, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Kayadibi; Funda Sk., 9751, 9754, , Zakkum Sk., Kayadibi Cd., Gündoğdu Sk., Gelincik Sk., Gelincik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Erzene; 130/6. Sk., 130/5. Sk., 130. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Çamiçi; Çimen Sk., Çilek Sk., , İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz35, çam sokak, Sedir Sk., Çam Sk., Çamiçi Cd., Çağla Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 09:00:49.508-2024-07-03 12:00:00.656 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Yakapınar; Şehit Cemal Bozoğlan Sk., İsimsiz32, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz8, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz59, Dr. Veli Lök Sk., Gazi Mustafa Kemal Sk., Köy Yolu, Leman Öğretmen Sk., Okul2 Sk., Oo, Taşağıl Küme Yolu Sk., Yüksel Topal Sk., Yıldız Sk., Çamlık, Öğr. Ahmet Sakarya Sk., Öğretmen Türkan Şener Sk., İsmet İnönü Sk., Şehit Murat Cerit Sk., Avlu, Bektaş, Beylik Küme Evleri Sk., Cumhuriyet Cd., Dr. Muzaffer Tuncağ Sk., , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Yeşilova; CANLI İSTASYON, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Çiftçigediği; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, 4 EYLÜL, Çiftçigediği Köyü, Çiftçigediği Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Dernekli; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Kızılcaova; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, CANLI İSTASYON, Gazi Sk., Kurtuluş Cd., Kırtepe Mevki Sk., Okul Sk., Soğuksu Mevki Sk., Özkan Sk., İstiklal Sk., 4 EYLÜL, Aktaş Sk., Bahçeli Evler, Cami 2. Sk., Cami Sok, Cumhuriyet Cd., Dere Sk., KIZILCAOVA ATATÜRK, 3001, ASFALT ALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz4, İsimsiz6, Alibey Sk., Ayşe Hanım Cd., Bahçe Sk., Esen Sk., KAZIM DİRİK, Okul Çk., Park Cd., Sabribey Sk., Yakapınar Sk., Çalkarcı Çk., Ömerbey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:03.397-2024-07-03 17:00:17.381 saatleri arasında Karaveliler; , İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., Alaybey Cd., Alaybey Gç., Avşar Sk., Ayhan Varna Cd., Ayşe Hanım Cd., Eroğlu Sk., Erçakır Sk., Eserler Sk., Hacı İbrahim Sk., Karaveliler Cami Sk., KAZIM DİRİK, Necati Şahin Cd., Park Cd., Talip Ağa Sk., Teki Sk., Veli 7. Sk., Çolağın Hüseyin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 10:00:18.62-2024-07-03 16:00:29.595 saatleri arasında Sıra; İsimsiz8, , KASIMPATI, KİŞNİŞ, MANOLYA, İsimsiz25, GÜNEBAKAN, İsimsiz24, HERCAİ, AVCAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:18.62-2024-07-03 16:00:29.595 saatleri arasında Altıntaş; , İsimsiz13, YASEMİN, LALE, ESEN, AHMET BESİM UYAL, AVCAR, BAHAR, MANOLYA, Sakız Sk., ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:43.578-2024-07-03 16:00:54.701 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:43.578-2024-07-03 16:00:54.701 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:43.578-2024-07-03 16:00:54.701 saatleri arasında Birgi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 10:00:43.638-2024-07-03 16:00:48.921 saatleri arasında Devrim; Eskiizmir, Devrim Parkı İçi Yolu, Eski İzmir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:43.638-2024-07-03 16:00:48.921 saatleri arasında Gazi; 3893/1. Sk., 3892. Sk., 3891/3. Sk., 3891/2. Sk., 3891/1. Sk., 3891. Sk., Eski İzmir Cd., 3890. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 13:00:39.666-2024-07-03 16:00:14.864 saatleri arasında Sasallı Merkez; 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 173. Sk., Gazi Çiçek, Gazi Çiçek Cd., Palmiye Villaları, İsimsiz216, 174, 161, 128. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 13:00:39.666-2024-07-03 16:00:14.864 saatleri arasında Kaklıç; 181, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 13:00:39.666-2024-07-03 16:00:14.864 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.