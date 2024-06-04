04 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:13

DÜZCE ilinde 04 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKÇA SK., İREM SK., SİTE SK., SUMRU SK., TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde BAYRAK, HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., PALMIYE, SULTAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde DÖNGELLI KÜME EVLER, DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ASLI SK., DÖNGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, GÖKNUR SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDIN mahallelerinde AYDIN, DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ mahallelerinde GELENÖZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAŞYAZICIOĞLU, BEKTASLI, BEKTAŞLI, BIÇKIYANI, ÇAMLICA, ÇAYKARA, D-100 KARAYOLU, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, HAMZALI, KOYTAKLI, KUZUMLU, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SOGUKSU, SOĞUKSU, TEKIRSU, YEŞİLTEPE mahallelerinde ANKARA CD., BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, BOLU DAGI, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAYKARA, DİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, DİPSİZGÖL KÖYÜ YOLU, DOGANTEPE, HASAN BEY, KOYTAKLI, KUZUMLU, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK., TEKIRSU, YESILKÖY-2., YEŞİLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 04 Haziran Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANCA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5615., 5615. CD., 5622. SK., 5623. SK., 5632., 5640., 5640. SK., 5641. SK., 5893. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER mahallelerinde KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3530, 3900., 3931., 3934. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIF mahallelerinde ARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, N KENDISI, ÖRENIÇI, YANIKSAYVANT mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, ÖRENIÇI, PAZARCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde HACISÜLEYMANBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.