04 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:13

BOLU ilinde 04 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAYIOGLU, DAYIOĞLU, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde AVAROĞLU CD., ÇAYBOYU CD., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GELİNCİK SK., GÜZEL SK., HAYRETTİN DEMİRALP CD., HIZIRBEY CD., KAZANLAR KÖY YOLU, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., MENEKŞE SK., NERGİZ SK., OSMANLI, OSMANLI CD., OSMANLI CD., SÜMBÜL SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAYIOGLU, DAYIOĞLU, SEVİLLER mahallelerinde 75. YIL AİLE PARKI İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, ATATÜRK BLV., DÖRTDİVAN CD., ESAD SK., GEREDE ŞEHİR MEZARLIĞI İÇİ YOL, İL ÖZEL İDARE GEREDE BAKIMEVİ, KARANFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKIRLI, ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1. SOK, 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1453 SK., 1462. SK., 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 1489. SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ANADOLU OTOYOLU, ATALAY SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., CEYDA SK., CUMA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇATAL SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAĞISTANLI SK., DAMLA SK., DARENDE SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA MAH 1231.SOK, DODURGA YAYLA YOLU, ELMAS, EMIR, EMIR SK., EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU, GÖRKEM SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., KALE SK., KARASU, KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, KOZLU SK., MARAL SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., OKUL 5.ARA SK., OTOBAN, OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., URAN MAHALLE YOLU, ÜÇGEN SK., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ mahallelerinde 1301, 1301 SK., 3 SK., 3. SK., 4603, 6. SK., AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA mahallelerinde ASMA BULANIK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.