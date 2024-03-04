04 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:13

DÜZCE ilinde 04 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, ÇELİKDERE, KIRAN mahallelerinde ALI USTA, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, ORTA, YANIK 2 mahallelerinde GÜNEY, ORTA, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESIL, YEŞİL mahallelerinde 104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ÖZDEMİR SK., ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR, YENİ mahallelerinde 413, 603, 605. SK., 608, 638, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÖZGÜRLÜK CD., SOĞUKSU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, YENİ mahallelerinde 306. SK., 309 SK., 309. SK., 310. SK., 311, 311. SK., 312. SK., 314. SK., 317, 321 SK., 322, 322 SK., 421. SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., 510 SK., ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MERKEZ mahallelerinde 101, 19. SOK., ATATÜRK CD., İSMET PAŞA CD., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde 2. SK., EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, GÖKTEPE, HÜRRIYET, KEPENÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, İNANÇ SK., PARK, PARK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde A. SERVET SK., ALİ ÇAVUŞ SK., ALİ SERVET SK., ATIK, BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., DÖNMEZ SK., INANÇ, İNÖNÜ CD., İSTANBUL CD., KIZILAY, KIZILAY SK., KONAK SK., ORTANCA SK., SELVI, SIHHAT, ŞAFAK SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde YUKARI AKÇAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇKESE mahallelerinde ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, ÇOBANOGLU, OVA, YENİ AYNALI mahallelerinde AFANOGLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANOGLU, OVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRTARLA, MERKEZ, YENİ, YENİ AYNALI mahallelerinde 605 SK., AYNALI KÖYÜ YOLU, MERKEZ, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇORAK, KAYMAKÇI, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde ÇORAK, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KONURALP 219., KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLISU mahallelerinde CAMLISU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 3.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, NALBANTOĞLU mahallelerinde 2.BAHÇELİEVLER CD., 4.DÜZCE BULVAR, 4369. SK., PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 90. SK., 95. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, KÜLTÜR, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 4.GÜZELBAHÇE CD., 42. SK., 6.DÜZCE BULVAR, NALBANTOĞLU İÇ YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, YESILTEPE mahallelerinde 3. DÜZCE BLV., 9.DÜZCE, 96. SK., AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 3.BAHÇELİEVLER CD., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 5.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI mahallelerinde EMINAÇMA, İsimsiz150 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ÇAMLISU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Mart Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA mahallelerinde EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.