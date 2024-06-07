07 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20

BOLU ilinde 07 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKIRLI, ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1. SOK, 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1240 SK., 1453 SK., 1462. SK., 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 1489. SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ATALAY SK., ATMACA, AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CANAN SK., CEYDA SK., CUMA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇATAL SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAĞISTANLI SK., DAMLA SK., DARENDE SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA MAH 1231.SOK, DODURGA YAYLA YOLU, ELMAS, EMIR, EMIR SK., EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., KALE SK., KARASU, KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KIBLE SK., KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, KOZLU SK., MARAL SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., OKUL 5.ARA SK., OTOBAN, OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., URAN MAHALLE YOLU, USTA, ÜÇGEN SK., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUTBEY, ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY, YOLÇATI mahallelerinde ABANT GİRİŞİ-K21, ANADOLU OTOYOLU ABANT BAĞLANTI, BOLU DÜZCE YOLU, CAMİ-4. SK., D-100 KENARI, D-100 KENARI KÜME EVLER, DEĞER SK., ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER, HASAN BEY SK., HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ, KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİL KÖY KÜME EVLERİ, YEŞİLKÖY 2. SOK, YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-1. SK., YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ELMALIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SİYAMOĞLU mahallelerinde MENGEN YOLU, SEMERCİLER MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 07 Haziran Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, ÇUKURCA, DÖRTYOL, KADIRLER, KADİRLER, KARAKUZ, YENI, YENİ mahallelerinde Agalar Köyü Yolu, AĞALAR KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, KADİRLER, KARAKUZ MAHALLE YOLU, MENGEN GÖKÇESU YOLU, Uavtede Yok, YENI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 07 Haziran Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SOFTALAR mahallelerinde ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, SOFTALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.