07 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20

DÜZCE ilinde 07 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKÇA SK., İREM SK., SİTE SK., SUMRU SK., TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇEVRİK, DERE, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KURU ALI, MERKEZ, N KENDISI, ÖRENIÇI, YANIKSAYVANT mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 172. SK., ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, DERE, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, ÖRENIÇI, PAZARCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ YOLU, ERDEMLI, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDEMLİ, KARAÖMER, N KENDISI mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 101, 103. SK., 104, 104. SK., 105. SK., 106, 106. SK., 107. SK., 108, 108. SK., 109. SK., 111. SK., 112, 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117, 117. SK., 118, 118. SK., 120, 120 SK., 121, 121 SK., 122 SK., 123, 123 SK., 125, 125. SK., 128, 132, 138. SK., 139, 141 SK., 152, 301 SK., 301. SK., 302 SK., 302. SK., 303, 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 313 SK., 314, 314. SK., 315. SK., 316. SK., 317, 317. SK., 318 SK., 319, 319 SK., 320, 323, 330, BAĞDAT CD., CUMHURIYET, ERBAŞ SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., ISTANBUL, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, TOZAN KÜME EVLERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.