08 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:07

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:07

DÜZCE ilinde 08 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, DOKUZPINAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEKERPINAR, SUNCUK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 200, 200. CD., 300, 300 CD., 300. CD., 501, 502 SK., 504, 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, SEKERPINAR1, SUNCUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, PAŞAORMANI mahallelerinde 5600., 7151., 7155., 7350., 7400., 9132./1, ANADOLU OTOYOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 00:30-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 314. SK., 332., CENGİZ TOPEL SK., CUMHURİYET SK., ÇINLAR SK., D 100 KARAYOLU CD., GAZIANTEP, GAZİANTEP CD., HAKKI GÖZAYDIN, HAKKI GÖZAYDIN SK., ÜMİT SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, KONAKLI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, YENI KARAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 514., KONURALP 519., PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, KARAÖMER, N KENDISI mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, ERDEMLI, KARAÖMER, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MELIH, MELİH SK., PASA, SALYANCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, AYDOĞAN SK., HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK., TUZCUOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AĞIR SK., EREGLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde SEFER AKIN SK., ŞİRİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FIRINYANI, ORDULUKARADERE mahallelerinde FIRINYANI, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORDULUKARADERE mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIK, KIRKHARMAN mahallelerinde KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALILIK, N KENDISI mahallelerinde ÇALILIK KÖYÜ YOLU, ESENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLİ mahallelerinde ESENLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, HAMAMÜSTÜ, MERKEZ mahallelerinde ÇAMLIBEL KÖYÜ YOLU, DERE, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., D-100 KENARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.