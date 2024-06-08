08 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:07

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:07

KOCAELİ ilinde 08 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANATLAR, PİRCELER mahallelerinde KADIKÖY MEVKII, KADIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KANATLAR MERKEZ MEVKII, KANATLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABACAKLAR MEVKII, KARABACAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYAPINARI MEVKII, KAYAPINARI MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MEVKII, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY mahallelerinde SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ARIFAGA, BABALI, BALLAR, CEBECI, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, MAMURIYE, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, ATATÜRK CD, AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYDOĞDU SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI LALE, BABALI ZAMBAK, BAHADIR SK., BALKAN, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CAN SK., CANAN SK., CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMHURİYET CD, ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMET SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DOĞAN SK, DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRAH, EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA, GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL, GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ. SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİSAR SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IPSIR, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANARYA SK, KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARATAŞ SK., KARSI, KARSI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KILIÇ SK., KIRCAALI, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MANDIRA SK., MEŞE SK, MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NERGIZ, NERGİZ SK., NİLGÜN SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKUL SK., ONUR SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEVGI, SEYMEN SK., SISMAN, SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., ŞİŞMAN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN, PAŞADAĞ, SAFALI mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI GÜL, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇINAR SK., ÇİFTLİK SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HAZAR, HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARANFİL SK., KARTAL SK., KAYALI, KAYALI SK., KETEN, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERT SK., MERVE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., SUNA SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN, VATAN SK., YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3045. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126. SK., 3138. SK., 3142., 3142. SK., 3144. SK., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., AKYÜZ SK., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., ATMACA SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAG YOLU SK., BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇAM SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİK SK., DOGAN, DOĞAN SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., GAZİ CD., HACI HALİT ERKUT CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HILMI ÖZKÖK CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, İNCE SK., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KESTANELİK SK., KİRAZ SK., KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI SK., PLEVNE, PLEVNE CD., PROF.NUSRET FİŞEK CD., RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TEPE SK., TURAN SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UĞUR MUMCU CD., VATAN CD., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., 4601., 4610., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 702. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826. SK., 827. SK., 830. SK., 834., 834. SK., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 00:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1. SK., 19 MAYIS CD., 31., 38., 38. SK., 38/1. SK., 39. SK., 66. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., AMIRAL SAGLAM, AMİRAL SAĞLAM CD., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, CUMHURIYET, DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DR.ERCÜMENT KIZILTAN, F.TURGUT SAYIN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYNARCA, SÜVERLER mahallelerinde SÜVERLER MERKEZ MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, KOCATEPE, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH mahallelerinde 100. SK., 102. SK., 104. SK., 108. SK., 112., 112. SK., 114., 114. SK., 116. SK., 19. SK., 2. SK., 24. SK., 26., 26. SK., 28., 28. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 98., 98. SK., AKÇAM SK., AKDENİZ, AKDENİZ SK., AMBER, ASALET SK., BARIŞ CD., ERYILMAZ SK., GÜRSU SK., İSMAİL ÖZEN CD., KAZIM ÖZALP CD., KEMAL VAROL SK., LOZAN CD., MEHTAP, MEHTAP SK., MUAMMER AKSOY CD., NATO YOLU SK., RASİM BETİR SK., SEHIT YAVUZ, SITE, SİTE SK., ŞEHİT SERKAN ÇETİNKAYA SK., ŞEHİT YAVUZ SK., ŞİRİNTEPE YOLU CD., TOKI DEPREMZEDE KONUTLARI, TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK, TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK., YENER, YENER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, FETHİYE, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER, ŞAHİNLER, TAHTALI, TATARAHMET, TERZILER, TERZİLER, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, SAHPAZLAR MEVKII, SARANLAR MEVKII, SENTEPE MEVKII, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK., YUKARI HORZUM MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, GEREDELİ, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER mahallelerinde ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA FATIH, ALİKAHYA FATİH, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKARCA, HANLI SK., KAHVE SK., SEYMEN, SEYMEN CD., SULTAN MURAT, SULTAN MURAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde EŞREF BİTLİS CD., TEK KAPI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde DİLEK SK., EŞREF BİTLİS CD, HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 17:30-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde ARPA, ARPA SK., EGRETI, EĞRETİ SK., KIBRIS SK., MAHMUT ÇAVUS, ULUBATLI HASAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde AYDINLIK SK., DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., HOCALAR SK., KARAKADILAR CD., KELESLI, KELEŞLİ SK., MEYVELIK, ŞAHİNTEPE SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 110., 110. SK., 120. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 130. SK., 132. SK., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 142. SK., 23. SK., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARİF CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde CİHAN SK., GÜLER SK., ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., SELİN SK., SEVİNDİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 16:00-23:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 553., İHSAN DEDE CD, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 16:00-23:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 401. SK., 401/1., 401/1. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 405. SK., 410/2. SK., 422., 422. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 447., 448., 452., 457., 459., 459. SK., 471. SK., 471/1. SK., 472., 472. SK., 472/1. SK., 479. SK., 485/1., 501. SK., 504., 514. SK, 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 523. SK, 524. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 532. SK., 534. SK., 538. SK., 559., 559. SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., NAZIM HİKMET CD., RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4127., 4127. SK, GAZİ DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ, ULUS mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004. SK., 2030. SK., 2031. SK., 2033. SK., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2039. SK., 2040. SK., 2040/1. SK., 2040/2. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2044/1. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2047/1. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2049/1. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/3. SK., 2049/4., 2049/4. SK., 2049/5. SK., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3. SK., 2055/5. SK., 2056. SK., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060. SK., 2061. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2062. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 23 NİSAN CD., 308/1., 316/2. SK., 319. SK., 320., 320. SK., 320/1., 320/1. SK., 320/2., 320/2. SK., 320/3., 321. SK., 322. SK., 323., 323. SK., 323/1. SK., 323/2. SK., 323/3. SK., 324., 324. SK., 324/1., 324/1. SK., 324/2., 324/2. SK., 324/3. SK., 325., 325. SK., 325/1. SK., 326., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 326/2. SK., 327., 327. SK., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329. SK., 329/1. SK., 329/2. SK., 329/3., 329/3. SK., 330. SK., 330/1. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333. SK., 335., 335. SK., 335/1. SK., 335/2. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 501., 502., 502. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 505., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6., 509/6. SK., 509/7. SK., 510. SK., 511., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514., 515. SK., 517. SK., 521. SK., 522., 522. SK., 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 525., 525. SK., 525/1. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 528/1., 528/1. SK., 529. SK., 529/1. SK., 529/2., 529/2. SK., 530/1., 530/1. SK., 530/2. SK., 530/3. SK., 530/4. SK., 531/1., 531/1. SK., 531/2. SK., 531/3., 531/3. SK., 532., 532/1. SK., 532/2., 532/2. SK., 532/3. SK., 533., 533. SK., 533/1., 533/1. SK., 535. SK., 535/1. SK., 535/2. SK., 536., 536. SK., 536/1. SK., 536/2. SK., 536/3. SK., 537. SK., 537/1., 537/1. SK., 537/4. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 543. SK., 543/1. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554., 554. SK., 556. SK., 560. SK., 562., 563. SK., 563/1. SK., 564. SK., 565. SK., 567. SK., 568. SK., 568/1. SK., 568/2. SK., 569. SK., 570. SK., 572/1. SK., 573. SK., 573/1. SK., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577. SK., 578., 578. SK., 616. SK., 617/1., 618., 618. SK., 618/1. SK., 619., 619. SK., 619/1. SK., 619/2., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., 619/5., 619/5. SK., 620. SK., 620/1. SK., 620/2., 620/2. SK., 620/3. SK., 621., 621. SK., 621/1. SK., 622., 622. SK., 623. SK., 624/2., 624/2. SK., 624/3. SK., 624/4. SK., 626., 626. SK., 626/2. SK., 626/7., 626/7. SK., 746/2. SK., 748. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 884. SK., 896., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., İSTANBUL CD., KANCILAR, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., SEHIT HALIL KAMIS, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULUS CD., YASA, YASA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde PAPATYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI mahallelerinde 3419. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 269, 3020. SK., 3301., 3304., 3313., 3315., 3317., 3318., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3820. SK., 3821., 3830, 3840., 3841, 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4429., 4432., 4434., 4436, 4438, 4440, 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ATATÜRK CD., AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇİÇEK SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DERE SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KISA SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MADEN, MADEN CD., MANOLYA SK., MERKEZ SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, 4403., 4404, 4404., 4405, 4405., 4407., 4409., 4442., 4443., 4444., 4444. SK, 4445, 4445., 4448., 4452., 4453., 4461, 4462, 4462., 4464, 4464., 4465., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., AY SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., DEFNE SK., ELİF SK., ELMAS SK., ERDAĞI SK., EŞREF SK., FABRİKALAR SK., GÖNEN SK., GÜL SK., GÜVERCİN SK., HANIMNİNE SK., IŞIK SK., KIRLANGIÇ SK., MEYDAN SK., NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, ÖZER SK., PELITLI ATATÜRK, PELİTLİ YOLU CD., PINAR SK., SAKA SK., SEZER SK., SOYLU SK., SÜMBÜL SK., ŞİMŞEK SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOKDEMİR SK., YAĞMUR SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AŞIR SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAMİ SK., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.