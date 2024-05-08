08 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:27

DÜZCE ilinde 08 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde BAYTAR SK., KETMENLİ CD., ÖZGE SK., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YENİ mahallelerinde KAYA, KAYA SK., KESME SK., PAPATYA SK., SARICA, SARICA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KARABURUN, KÖYIÇI, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY, PAŞALAR mahallelerinde 100, 101, 1024, 104 SK., 105, 105 SK., 110, 2, 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde GÜMÜS, İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde 2. SK., EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5520., 5521., 5529., 5529. SK., 5558. SK., 5583. SK., 5864. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 319. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KARACA, ŞEREFİYE mahallelerinde 1001. SK., 1054. SK., 1055. SK., 1056. SK., 1058., 1058. SK., 1060. SK., 1064. SK., 1069. SK., 951., CAN SK., FAZİLET SK., HIDIRELLEZ SK., KIRKPINAR SK., KİLİM SK., MEHTAP SK., ONUR SK., ÖNCÜ SK., SANCAK SK., SÖĞÜT SK., TOLGA SK., UZUNZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YEŞİLÇAM mahallelerinde MERKEZ, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1207. SK., 1215. SK., 1218. SK., 1226., 1229. SK., 1233., ESKİ AKÇAKOCA CD., HAMİDİYE CD., HARMAN SK., KARACA SK., KASIM SK., TÜFEK SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, FENERBAHÇE, GÖKÇE, KİRAZLI, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, YENI, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YEŞİLÇAM mahallelerinde 102 SK., 103 SK., 104., 105., 106 SK., 107 SK., 107. SK., 108 SK., 110 SK., 110., 111 SK., 115 SK., 116 SK., 116., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 120 SK., 120., 120. SK., 123., 124 SK., 128 SK., 129 SK., 129. SK., 130 SK., 130., 133 SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139 SK., 139., 141 SK., 141. SK., 148., 153., 28 EVLER, 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, FİDAN SK., GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜRSEL, GÜRSEL SK., KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, PETEKLI, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, FEVZİÇAKMAK, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, PAŞAORMANI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 107., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 1154. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600., 5600. CD., 7000., 7100., 7151., 7155., 7330., 7350., 7400., 7505., 7550., 7565., 7700., 8009., 8010., 8017, 8027., 8036., 8090., 8092., 8095., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., 9132./1, 9133., 9500., 9659., 9670., 9805., ANADOLU OTOYOLU, BOLU CD., ÇAM, D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU, TÜTÜNCÜ CD., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4166., 4175., 4178. SK., 4182., 4188. SK., 4189., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, DİNLER, MERKEZ mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 442., KONURALP 446., KONURALP 448., NECMİ HOŞVER, PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 432., KONURALP 550. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 353., KONURALP 500., KONURALP 502., KONURALP 521., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇÖRTLEN, N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN, KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, AYDINYAYLA, ÇİFTLİK, ÇUKURÖREN, GAZİLER, KARAKAŞ, MENGEN, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, RESULLER, YAYLATEPE, YOĞUNPELİT, YUKARI mahallelerinde AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, KARAKAŞ KÖYÜ YOLU, MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, ORTA, RESULLER, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDIN mahallelerinde AYDIN, DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, ÜVEZBELİ mahallelerinde KIRAN, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖREN, SIRTPINAR mahallelerinde ÇAMLIPINAR, ÖREN, ÖREN1, SIRTPINAR KÖY İÇİ, SIRTPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde IGDIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVLAYAN, KABAÇAYIR, OSMANCIK mahallelerinde AVLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU, AVLIYAN KÖYÜ YOLU, AVLIYAN YOLU, OSMANCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, D-100 KENARI, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.