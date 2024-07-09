09 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:46

BOLU ilinde 09 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 09 Temmuz Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, GÜNEY, İĞNECİLER, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, GÜNEY MAHALLE YOLU, GÜNEY YAYLA YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEGENDIK, GEBEM mahallelerinde BEGENDIK MAHALLE YOLU, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Temmuz Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞDERESİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BOLU BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI ÇANDIR, BANAZ, DEĞİRMENDERESİ, EVRIL, EVRİL, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ, MÜSTAKİMLER, TOKMAKLAR, YUKARI mahallelerinde ASAGI ÇANDIR MAHALLE YOLU, BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ, BANAZ KÖYÜ ÇANDIR MAH, BANAZ KÖYÜ İMAMLAR MAH, BANAZ KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DERESİ EVRİL, DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU, EVRIL MAHALLE YOLU, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İMAMLAR, MENGEN YOLU, MUSTAKİMLER YOLU, MÜSTAKIMLER MERKEZ KÖY YOLU, MÜSTAKİMLER KÖYÜ YOLU, TOKMAKLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOKMAKLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKGÜL, AKGÜL SK., AVŞARLAR SK., BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KARALAR, KARALAR SK., KONAK-1, KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 09 Temmuz Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZAPLAR, GÜCÜKLER MERKEZ, KARSLAR, ÖMERPASALAR MERKEZ, YENI mahallelerinde AZAPLAR, AZAPLAR MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN YOLU, GÜCÜKLER MERKEZ KÖY YOLU, KARSLAR MAH, KARSLAR MAHALLE YOLU, ÖMERPASALAR KÖY YOLU, ÖMERPAŞALAR, ÖMERPAŞALAR KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFATLAR YAYLA, MERKEZ YAYLA, SÜLLER YAYLASI, ÜÇPINAR YAYLA, YAYLA mahallelerinde AFATLAR YAYLA YOLU, ANKARA BOLU YOLU, KAYI KİRAZ YAYLASI, KAYIKIRAZ YAYLA YOLU, SIPAHILER YAYLA YOLU, SIPAHİLAL YAYLASI, SÜLLER YAYLASI YOLU, ÜÇPINAR YAYLA YOLU, YAZI KÖY YAYLASI, YAZIKÖY YAYLA YOLU, YENECIK YAYLA YOLU, YÜNLÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNKÖY, MERKEZ mahallelerinde INKÖY KÖY YOLU, İNKÖY KÖYÜ YOLU, İNKÖY MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.