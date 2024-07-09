09 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:48

MANİSA ilinde 09 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-09 2024-07-09 07:00:41.562-2024-07-09 13:00:51.824 saatleri arasında Kocakoru; kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, , İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Sarma; , İsimsiz2, İsimsiz3, KALEKÖY SARMA, İsimsiz5, sarma, Sarma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Kocakoru; , İsimsiz3, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Sarma; , İsimsiz2, İsimsiz3, KALEKÖY SARMA, İsimsiz5, sarma, Sarma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Üçpınar; , İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-09 2024-07-09 07:00:41.562-2024-07-09 13:00:51.824 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, Kırançiftliği Caddesi, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Kalemli; İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, , KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Çınarlıkuyu; çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, , çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Kırançiftliği; kırançiftliği sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Sarıalan; İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, MERKEZ, Sarıalan Köyü İç Yolu, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Gökbel; , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:07.188-2024-07-09 14:00:18.975 saatleri arasında Çamköy; çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Kırançiftliği; kırançiftliği sk., , İsimsiz2, İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Çınarlıkuyu; çınarlıkuyu, , İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 13:00:19.223-2024-07-09 14:00:27.112 saatleri arasında Çamköy; çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-09 2024-07-09 09:00:03.766-2024-07-09 15:00:15.549 saatleri arasında Yırca; İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz10, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz48, Yırca Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 09:00:03.766-2024-07-09 15:00:15.549 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 10:00:22.847-2024-07-09 16:00:05.163 saatleri arasında Hamidiye Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-09 2024-07-09 10:00:03.804-2024-07-09 16:00:14.761 saatleri arasında İnnice; , İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İNNİCE, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz1, innice, yıldız, yığınçağıl, Yıldız Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 10:00:03.804-2024-07-09 16:00:14.761 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz3, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz64, İsimsiz103, İsimsiz65, YILDIZ, İsimsiz2, cicihasanlar, enezler, , Patika, çiçekhasan, kusuru, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 10:00:03.804-2024-07-09 16:00:14.761 saatleri arasında Mollaahmetler; İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 10:00:03.804-2024-07-09 16:00:14.761 saatleri arasında Kazıklı; İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz73, İsimsiz72, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 10:00:03.804-2024-07-09 16:00:14.761 saatleri arasında Şerefiye; Şerefiye Köyü İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-09 2024-07-09 10:00:03.804-2024-07-09 16:00:14.761 saatleri arasında Şehirlioğlu; , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, şehirlioğlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.