1 aydır aranan 17 yaşındaki Elif, İstanbul'da bulundu

Kastamonu'da evrak çıkarmak için işyerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan ve 1 aydır haber alınamayan Elif Kocadere (17) İstanbul'da bulundu.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 21:06
1 aydır aranan 17 yaşındaki Elif, İstanbul'da bulundu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül'de evrak çıkarmak için işyerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

1 aydır haber alamayan ailesi, Elif'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.

Elif Kocadere, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu bugün İstanbul'da bulundu. Kocadere'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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