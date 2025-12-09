1 kişi ölmüştü... İstanbul'da silahlı park yeri kavgasında yeni gelişme!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi 103. Sokakta saat 15.30 sıralarında silahlı bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; geçen Cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay çevredeki esnafların araya girmesiyle son buldu. Bugün 2 taraf arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgaya Sedat Arıkan'ın ağabeyi Sinan Arıkan ve Nadir K.'nin yakını İbrahim K. de dahil oldu. Olayda Nadir K. belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sedat Arıkan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sedat Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kavgaya karışan Nadir K. ve yakını İbrahim K. gözaltına alındı. Silahlı kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

"PARK YERİ NEDENİYLE MEYDANA GELDİ"

Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, "İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darbetmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

"SİLAHI G ÖRÜNCE GER İ ÇEK İLMEK ZORUNDA KALDIM"

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise, "Kavga ettiklerini gördüm ben. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, Nadir ağabeyi gelip çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü" dedi.

İKİ K İŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan 1 kişinin öldüğü silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.