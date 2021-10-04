1 kişi ölmüştü: Tüfekli minibüs saldırısında 'yüksek sesle müzik dinleme' iddiası
Samsun'da park halindeki minibüse pompalı tüfekli saldırıda Hakan Ateş'in (18) öldüğü; arkadaşları Şükrü K. (19) ile Batuhan E.'nin (19) yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi yakalanıp, gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alper T.'nin (21), yüksek seste müzik dinlendiğini öne sürdüğü minibüsün yanına gelerek, 'Hasmım var. Burada durmayın, çekin gidin' deyince tartışma çıktığı ortaya çıktı.
Olay, 2 Ekim gecesi Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüste oturan 4 arkadaş, aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Saldırıda saçmaların hedefi olan gruptaki 3 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Ateş yaşamını yitirdi.
Şükrü K. ile Batuhan E.'nin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
'BENİM HASMIM VAR, BURADA DURMAYIN' KAVGASI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin Alper T., Taner T. (24), Yaşar İ. (21) ve Ferdi Ş. (21) olduğunu belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerden Alper T.'nin olay öncesinde yüksek seste müzik dinlendiğini iddia ettiği minibüstekilere, "Benim ağabeyimi vurdular, hasmım var. Burada durmayın, çekin gidin" dediği, ardından ise tartışma çıktığı belirtildi.
Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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