1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme... 3 tutuklama kararı!
İstanbul'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da İstanbul'un Bahçelievler ilçesine Aykut B.'nin hayatını kaybettiği, Murat S.'nin de yaralandığı silah kavgaya ilişkin çalışma yaptı.
Saha çalışması yürüten ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kavgaya karışan 6 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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