Anbean kaydedildi... Kadıköy'de restorana silahlı saldırı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:12

Güncelleme: 11.11.2023 - 09:12

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi Eski Kasaplar Çarşısı'nda saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; cadde üzerinde restoran işletmeciliği yapan bir dükkânda akşam saatlerinde gelecek olan müşteriler için hazırlık yapıldığı sırada, plakası öğrenilemeyen bir motosikletin üzerindeki iki kişi, dükkânın önünden hızla geçerken restorana 3 el ateş etti.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkânın camına denk geldi. O anda dükkânda çalışan işçiler korku içinde masanın altına saklandı. Çevredeki yurttaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.