İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu: 2 Grup Yorum üyesi gözaltına alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2 Grup Yorum üyesi de gözaltına alındı.

İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu: 2 Grup Yorum üyesi gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:28

İstanbul'da 1 Mayıs'a kısa bir süre kala düzenlenen ev baskınlarında 92 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM şube müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyonda düzenlendi.

Çok sayıda eve düzenlenen baskında toplam 92 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: BEKSAV Eş Başkanı Ahmet Uçar, Ayşenur Demir, Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemil Aksu, Grup Vardiya solisti Ruşa Sabur, ESP’den Aydın Kılıçdere, Ali Haydar Saygılı, Hüseyin İldan, Cemre Nayır, Eylül Devrim Altepe.

Ayrıca Partizan, TÖP, Proleter Devrimci Duruş ve Kaldıraç’tan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2 GRUP YORUM ÜYESİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 Mayıs öncesi düzenlenen operasyonda 2 Grup Yorum de gözaltına alındı.


Etiketler: #gözaltı #1 Mayıs #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #GRUP YORUM

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