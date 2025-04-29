Türkiye İşçi Partisi'nden 1 Mayıs öncesi gözaltılara tepki!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren TİP, “1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi'nden 1 Mayıs öncesi gözaltılara tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs öncesi sol örgütlere yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de, sosyal medya hesabından, 1 Mayıs öncesinde yapılan gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle şafak operasyonu düzenlenerek gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır. İktidarın keyfi uygulamaları 1 Mayıs iradesinin meydanlara yansımasına engel olamaz. Gözaltına alınan yoldaşlarımız ve dost kurumlarımızla dayanışma içerisindeyiz."

GÖZALTINA ALINANLAR

Çok sayıda eve düzenlenen baskında gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

BEKSAV Eş Başkanı Ahmet Uçar, Ayşenur Demir, Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemil Aksu, Grup Vardiya solisti Ruşa Sabur, ESP’den Aydın Kılıçdere, Ali Haydar Saygılı, Hüseyin İldan, Cemre Nayır, Eylül Devrim Altepe.

Ayrıca Partizan, TÖP, Proleter Devrimci Duruş ve Kaldıraç’tan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Etiketler: #1 Mayıs #gözaltı #İstanbul #türkiye işçi partisi

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