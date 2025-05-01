1 Mayıs tüm yurtta kutlanıyor: Emekçiler, öğrenciler, işçiler meydanlarda!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:10

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:10

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında kutlanıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sendika temsilcilerinden oluşan tertip komitesinin çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Tepecik Mahallesi’ndeki belediye iş hanı önünde sendika, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu kortej, pankartlar ve flamalar eşliğinde Anıtpark’a yürüdü. Katılımcılar, buradaki alanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

ÇORUM

Çorum'da 1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Gazi Caddesi Piri Baba Çamlığı’ndan başlayan yürüyüş, ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganlarıyla Hürriyet Meydanı'na kadar devam etti.

1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı. Sendika temsilcileri konuşmasını yaparken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kutlamaya katıldı.

TRABZON

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak Atatürk Alanı'na yürüdü.

Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelenler, horon oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından folklor ekibinin horon gösterisiyle sona erdi.

MANİSA

Manisa'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Manisa'da Emek Demokrasi ve Barış Platformu tarafından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şehzadeler ilçesindeki Sultan Cami önünde başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yürüyüş sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinlikler, konuşmaların ardından sona erdi.

KARS

Kars'ta 1 Mayıs yürüyüşü, saat 10.30 civarında Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında başladı. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaldırımda yürümelerine izin verildi.

Yürüyüş sırasında Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki kaldırımın dar olduğunu ileri süren bir grup, caddeye inmek istedi. Etkinlikte görev alan polisler gruba müdahale ederken, takviye olarak çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya Kars CHP İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile partililer girdi. Grubun kaldırımda devam ettiği yürüyüş, tren garı meydanında son buldu.

BURDUR

Burdur'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çatalpınar Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüyüş düzenlendi.

Sendikaların oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüştü sendika ve meslek örgütleri bir araya geldi.

Yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile işçiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından tertip komitesi adında konuşmalar yapıldı. Etkinlik katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

NİĞDE

Niğde’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Niğde İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşen programa konfederasyona bağlı sendikaların yanı sıra bazı dernek, ve vakıflar da destek verdi.

Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan, konuşma yaparak, "Seçilmiş siyasi temsilciler, sendikacılar, gazeteciler ve öğrenciler üzerinde doğrudan halkın iradesine, örgütlenme hakkına ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Bu baskı ortamı demokratik değerleri zayıflatmakta, hukukun üstünlüğünü yok etmekte, her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanmaktayız. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yeni bir hayat gelir. 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından slogan atan kalabalık daha sonra müzik eşliğinde halaylar çekti.