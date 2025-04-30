Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:51

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:51

1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için tüm bankalar kapalı olacak.