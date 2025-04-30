1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 1 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için tüm bankalar kapalı olacak.
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