1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 1 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:51

1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 

1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için tüm bankalar kapalı olacak. 


Etiketler: #1 Mayıs #1 mayıs işçi bayramı #bankalar açık mı

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