Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:03

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:03

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı? 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

1 MAYIS TAKSİM KAPALI MI?

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletilirken 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Polis ekiplerinin ise Gezi Parkı'nda bekleyişi sürüyor.