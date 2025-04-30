1 Mayıs'ta noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle, hem devlet hem de özel hastanelerin çalışma durumu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı m
1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü resmi tatil dolayısı ile kamu kurum ve kuruluşları, kapalı olacak. Noter'de işlemi olan yurttaşlar yarı noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı?
1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan noterler, resmi tatillerde kapalı oluyor ve yerine nöbetçi noterler görev alıyor.
Buna bağlı olarak da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterler kapalı olacak, normal çalışma düzenine ise 2 Mayıs Cuma günü geçecek. 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak.
Noter Çalışma Saatleri:
Noterler hafta içi sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında faaliyet yürütür.
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