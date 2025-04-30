Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:14

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:14

1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü resmi tatil dolayısı ile kamu kurum ve kuruluşları, kapalı olacak. Noter'de işlemi olan yurttaşlar yarı noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan noterler, resmi tatillerde kapalı oluyor ve yerine nöbetçi noterler görev alıyor.

Buna bağlı olarak da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterler kapalı olacak, normal çalışma düzenine ise 2 Mayıs Cuma günü geçecek. 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak.

Noter Çalışma Saatleri:

Noterler hafta içi sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında faaliyet yürütür.