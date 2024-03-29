1 milyon 100 bin verip 35 milyon alan tefecilere operasyon!

İstanbul'da tefecilik yapan bir şebeke, 1 milyon 100 bin lira borç para verdikleri Z.K.Ç. isimli bir kadından 4 milyon 200 bin lira para aldı. Aldıkları parayla yetinmeyen tefeciler, Z.K.Ç.'den 20 milyon lira daha isteyince Z.K.Ç., polise giderek şikayetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:00
1 milyon 100 bin verip 35 milyon alan tefecilere operasyon!
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İstanbul’da Z.K.Ç. isimli bir kadın farklı zamanlarda tefecilere giderek faiz karşılığında 1 milyon 100 bin lira borç para aldı. Borcu karşılığında da kendisine ait 30 milyon lira değerinde olan 2 daire, 1 dükkan ve 1 arsayı da teminat olarak gösterip tapularını şüphelilere devretti.

Z.K.Ç. bu borç karşılığında 4 milyon 200 bin lira geri ödeme yaptı. Ancak tefeciler aldıkları paralarla yetinmedi. Z.K.Ç.’nin teminat olarak gösterdiği taşınmaz mülklerinin tapularını iade etmedi.

Şüpheliler bununla da yetinmeyerek baskı ve tehdit ile Z.K.Ç.’nın borcunu ödemediğini iddia ederek kadından 20 milyon lira daha istedi. Şüpheliler bu parayı karşılayabilecek başka tapuların da devrini isteyince Z.K.Ç. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheli tespit etti.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından 18 Mart’ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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