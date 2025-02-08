1 milyon TL'lik vurgun! Ankara'da 'Polis' ve 'MİT' yalanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama
Ankara'da telefonla aradıkları 4 kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyalarını alarak toplam 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Ankara’da ocak ayında, 4 kişiyi arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıtıp, 'FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanıyor” yalanıyla korkuttu.
Şüpheliler, ‘Kapınıza gelen görevliye değerli eşyalarınızı verin, inceleme sonrası geri alırsınız' dedikleri kişilerin para ve ziynet eşyalarını alarak dolandırdı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Mağdurların ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarla şüphelilerden 2’sini Niğde yönüne giden otomobilde, diğer 3 kişiyi ise otobüse binip kaçacakları sırada yakalayarak gözaltına alındı.
Operasyonda 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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