1 milyonluk vekil sorusu ödülü getirdi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan Berk Göktaş, 1 milyon TL’lik ödüle ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:23
1 milyonluk vekil sorusu ödülü getirdi
Abone Ol google-news

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında genç yarışmacı, verdiği yanıtlarla 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı.  Berk Göktaş, gelecek hafta büyük ödül sorusunu açtıracak. 5 milyon TL'lik soruyu yanıtlayacak olan yarışmacı karşında Kenan İmirzalıoğlu da sessiz kalmadı.  İmirzalıoğlu yarışmacıyı tebrik ederek, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi. 

Genç yarışmacı ise yarışmacı, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" dedi.

1 MİLYONLUK VEKİL SORUSU 

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı.Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 47'si 'C- Miralay İsmet, Malatya' cevabını verdi. Ancak yarışmacı, soruya 'D- Fevzi Paşa, Kozan' cevabını vererek 1 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.



Kenan İmirzalıoğlu haberleri Kim Milyoner Olmak İster haberleri Milletvekili haberleri TBMM haberleri

İlgili Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 2. Dünya Savaşı sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de 2. Dünya Savaşı sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru

Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Survivor All Star’da acil durum konseyi! Acun Ilıcalı ‘Hiç beklemiyordum’ diyerek açıkladı

Survivor All Star’da acil durum konseyi! Acun Ilıcalı ‘Hiç beklemiyordum’ diyerek açıkladı
Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Günlerdir gündemdeydi… İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’

Günlerdir gündemdeydi… İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’
Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti

Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti
7 aylık evli Gülhan'ı başından vurarak öldürdü: Eski erkek arkadaşı aranıyor!

7 aylık evli Gülhan'ı başından vurarak öldürdü: Eski erkek arkadaşı aranıyor!
Yatırımcılar dikkat… Gram altın zirve tazeledi! 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altın zirve tazeledi! 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…