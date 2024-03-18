1 milyonluk vekil sorusu ödülü getirdi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:23

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:23

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında genç yarışmacı, verdiği yanıtlarla 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı. Berk Göktaş, gelecek hafta büyük ödül sorusunu açtıracak. 5 milyon TL'lik soruyu yanıtlayacak olan yarışmacı karşında Kenan İmirzalıoğlu da sessiz kalmadı. İmirzalıoğlu yarışmacıyı tebrik ederek, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.

Genç yarışmacı ise yarışmacı, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" dedi.

1 MİLYONLUK VEKİL SORUSU

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı.Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 47'si 'C- Miralay İsmet, Malatya' cevabını verdi. Ancak yarışmacı, soruya 'D- Fevzi Paşa, Kozan' cevabını vererek 1 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.



