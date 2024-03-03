Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, "9-4=?" sorusuna yanıt veremedi. Karagöz, telefon jokeriyle mühendis arkadaşını aradı, ancak sorunun doğru cevabını mühendis de bilemedi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, bilediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.
"9 EKSİ 4 KAÇ EDER?" SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ
Karagöz'e "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu yöneltildi.
Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fırat Kara'yı arayan yarışmacı, "23" cevabını aldıktan sonra tereddüt etmeden o şıkkı tercih ederek 3. soruda elendi.
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