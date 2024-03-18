Kim Milyoner Olmak İster'de 2. Dünya Savaşı sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...
ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu soru ise merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...
ATV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Programın son bölümünde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya yönelik sorduğu soru, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...
HANGİSİ 2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA JAPONYA'YA SAVAŞ İLAN EDEN ÜLKELERDEN BİRİ DEĞİLDİR?
A- BİRLEŞİK KIRALLIK
B- TÜRKİYE
C- İSPANYA
D- SOVYETLER BİRLİĞİ
CEVAP: C
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