Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu

Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına ayet sorusu çıktı. Yarışmacı sorunun doğru cevabını bilemezken, Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu
Abone Ol google-news

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 44 yaşındaki yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur sorularda başarılı performans sergiledi.

Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? soru soruldu.

Soru karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı, "D Bakara" suresi cevabını verdi. Verdiği yanlış cevap ile duygularını dile getiren yarışmacı, "Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

İmirzalıoğlu, "Fatiha ve İhlas Suresi'ni çok kolay bir şekilde elediniz. Bakara yanlış hatırlamıyorsam 'bir besi hayvanı' deniz. Bu arada doğru Bakara bir inek hayvanıdır. Ben bir şeye takıldım sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Yağmura rahmet yağdı deriz. Çünkü Rahmet veren kapsayan demek" açıklamasını yaptı.

Yarışmacı bunun üstüne Kenan İmirzalıoğlu'na "Bravo o halde 9'uncu soruya geçtiniz Kenan Bey" diyerek stüdyodaki seyircileri ve İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Kenan İmirzalıoğlu ise 'Teşekkür ederim o zaman yer değiştirelim..' diyerek sunucu koltuğunu bıraktı.

300 bin TL'lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı ise programa 50 bin TL ödül ile veda etti.


Kim Milyoner Olmak İster haberleri Kenan İmirzalıoğlu haberleri

İlgili Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru

Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı! Yarışmaya

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı! Yarışmaya "Neil Armstrong" sorusu damga vurdu...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elbisesi yırtılan Emma Stone gözyaşlarını tutamadı...

Elbisesi yırtılan Emma Stone gözyaşlarını tutamadı...
Survivor tarihinde görülmemiş ceza! Acun Ilıcalı, Poyraz’ı uyardı: “Akıl tutulması yaşadım!”

Survivor tarihinde görülmemiş ceza! Acun Ilıcalı, Poyraz’ı uyardı: “Akıl tutulması yaşadım!”
Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'

Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
Bitcoin’in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi

Bitcoin’in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi
Selahattin Baki'den hakem yönetimine sert sözler: 'Türk futboluna ihanettir!'

Selahattin Baki'den hakem yönetimine sert sözler: 'Türk futboluna ihanettir!'
Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...

Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...
Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?

Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?