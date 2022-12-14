1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza

Edirne'nin Enez ilçesinde, 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ile yakalanan 2 şüpheliye 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:40
1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Dalyan Gölü mevkisinde M.D. ve R.Z.'ye ait tekne ile çevresinde arama yaptı.

TEKNEYE EL KONULDU

Ekipler 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ele geçirdi. Yunanistan'a götürülmek istenen midyeler ile tekneye el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEKRAR DENİZE BIRAKILDILAR

İfadeleri sonrası M.D. ile R.Z.'ye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan toplam 148 bin 607 lira idari para cezası kesildi.

Ele geçirilen midyeler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nden denize bırakıldı. 


Kaçakçılık kaçak midye

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