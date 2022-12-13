Şanlıurfa’da 88 kaçak göçmen yakalandı: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 18:26
Şanlıurfa’da 88 kaçak göçmen yakalandı: 4 gözaltı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurdu. Ekipler araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 54 Suriye, 30 Afganistan, 2 Bangladeş ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 88 göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


Şanlıurfa kaçak göçmen gözaltı

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