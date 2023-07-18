1 yaşındaki bebek darptan öldü iddiası: Anne ve birlikte yaşadığı erkek gözaltında

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:39

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:39

Olay, öğle saatlerinde Antalya’nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı.

Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.’nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.’nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliği’ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliniğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç.’yi hastanede, Ahmet Ö.’yü de çalıştığı işyerinde gözaltına aldı. Toprak Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.