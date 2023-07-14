Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalınca yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:30
Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek hayatını kaybetti
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Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında apartmanın 2’nci katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta’yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti.

NEFESSİZ KALDI

Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız’ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi.

KURTARILAMADI

Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


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