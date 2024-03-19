Balkonda piknik tüpünü unuttu: Çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda piknik tüpünün üzerindeki tencere içerisinde unutulan yemekten çıkan yangın korkuttu.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:16
Balkonda piknik tüpünü unuttu: Çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Abone Ol google-news

Yangın, Girne Mahallesi 2167 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2'nci katında ev sahibi şahıs balkondaki piknik tüpünün üzerinde yemek unuttu.

Bir süre sonra sokağı saran koku ve dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin balkon kısmında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


112 Acil haberleri Aydın Büyükşehir Belediyesi haberleri Balkon haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği!

Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği!
Antalya'da panik anları: Mobilya mağazası deposunda yangın!

Antalya'da panik anları: Mobilya mağazası deposunda yangın!
Şanlıurfa’da elektrik direğinde korkutan yangın

Şanlıurfa’da elektrik direğinde korkutan yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu

Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz

Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz
Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması
Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi

Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi
Borsa güne 0,18 düşüşle başladı

Borsa güne 0,18 düşüşle başladı
Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’
Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı

Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı