10 ayrı fabrikada 133 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 10 ayrı fabrikada çalışan 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 ayrı fabrikada 133 işçi hastanelik oldu
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 21:50

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu. 

133 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İşçi #gıda zehirlenmesi #Samsun

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