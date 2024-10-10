10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçti: ‘Gerçek failleri koruyanları unutmayacağız’

Yayınlanma: 10.10.2024 - 19:45

Güncelleme: 10.10.2024 - 20:02

Ankara Gar Katliamının üzerinden tam 9 sene geçti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanında 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda katledilenler anıldı. Bu katliamda 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Anmaya birçok siyasi parti temsilcisinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Grup başkanvekili Sezai Temelli katıldı.

Burada toplanan yurttaşlar, "10 Ekim'i unutma unutturma" ve "10 Ekim'in hesabı sorulacak" sloganları atıldı.

Yapılan basın açıklamasında, “Katliamın ardından bugüne kadar hiçbir sorumlu mahkemelerde hesap vermedi, tek bir kişi bile istifa etmedi. 10 Ekim katliamı davasında 9 yıldır adalet mücadelesi veren avukatların gerçekliği kimi yönleriyle apaçık ortaya sermiş olmasına karşın, siyasi iktidar hala gerçekleri ve gerçek failleri gizlemenin, örtbas etmenin telaşı içerisinde. Çünkü bütün suçları, sorumlulukları ve suç ortaklarıyla birlikte yakalandılar. Katliamı planlayanları, engel olmayıp destek verenleri, katliamın ardından ambulans yerine TOMA gönderenleri, yaralılara ve kitleye gazla saldıranları ve onları yönlendirenleri asla ve asla unutmayacağız. Gerçek failleri ısrarla koruyanları, gizleyenleri unutmayacağız. Tek tek hesap soracağız ve bir bir hesap verecekler” dendi.

“BU VAHŞİ KATLİAMI YAPANLAR BEDELİNİ ÖDEYECEKLER”

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkede barış istemenin bedelini canlarımızla ödedik. Bu vahşi katliamı yapanlar ve yaptıranlar da mutlaka cinayetlerinin bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin aydınlık geleceğini bombalayanlar, barış isteyenleri kana bulayanlar, bizi kendi kanımızda boğmaya çalışanlar er ya da geç hesap verecekler. Her ne yaparlarsa yapsınlar saltanatları bir gün mutlaka yıkılacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kalleşçe vurarak, öldürerek, bizi kardeşlikten-barıştan vazgeçireceğini sananlar bilsin ki ağıtlarımız, gözyaşımız, acılarımız ve öfkemizle birleşmeye devam edeceğiz Er ya da geç, katiller kaybedecek, emek-barış-demokrasi kazanacak.”

"ÖFKEMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR"

Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Dicle Deli’nin babası Faik Deli ise, "Bundan 108 ay önce ülkemizi yaşanmaz hale getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi için emek barış ve demokrasi mitingi için tüm ülke Ankara'ya davet edilmişti. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara garı önünde buluşan on binlerce insanın IŞİD üyesi 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Yaşanan bu katliamda 104 canımızı yitirirken 500'e yakın insanımız yaralandı ve sakat kaldı. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor" dedi.

Faik Deli sözlerini şu şekilde noktaladı:

"10 Ekim Ankara katliamı kesinlikle siyasi bir cinayet olarak apaçık ortada duruyor. Geride kalanlar olarak nelere tanıklık edeceğimizi bilmeden ve bizi yok sayan her şeye rağmen unutturmama adalet mücadelesinin bir parçası olmanın iyi hissi içerisinde devam ediyoruz. Katliamların üzerini kapatmaya çalışanlara, zalimlere, cezasızlık öngörenlere ve bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de sözümüzün bitmediğini belirtmek istiyoruz. Adaleti unutturmamaya dair sözümüzü yineliyoruz"