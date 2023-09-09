O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji’den fırtına uyarısı!

Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:50
O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji’den fırtına uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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