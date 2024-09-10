10 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 10 Eylül Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 10 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-09-10 2024-09-10 09:00:12.278-2024-09-10 15:00:24.467 saatleri arasında Çavdır; Musahoca Köyü Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu, , Çavdır Köyü Yolu, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 09:00:12.278-2024-09-10 15:00:24.467 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-09-10 2024-09-10 09:00:14.941-2024-09-10 15:00:24.972 saatleri arasında Recepli; İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 09:00:14.941-2024-09-10 15:00:24.972 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-09-10 2024-09-10 09:00:46.896-2024-09-10 10:00:09.003 saatleri arasında Talas; , Talas Köyü Yolu, Talas Köyü İç Yol, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, Talas Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Aktaş; İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz60, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz100, İsimsiz1, Aktaş Köyü İç Yolu, Aktaş Köyü Yolu, , İsimsiz23, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Zaferiye; kılılnçlıdamları, evciler, İsimsiz17, İsimsiz178, İsimsiz20, İsimsiz83, İsimsiz70, İsimsiz60, İsimsiz11, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, Kula Eşme Yolu, , SEYİTALİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Seyitali; İsimsiz141, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Tatlıçeşme; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Şeritli; İsimsiz87, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz72, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Ortaköy; İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Narıncalısüleyman; İsimsiz7, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Körez; İsimsiz104, İsimsiz53, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz66, İsimsiz65, Körez Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-09-10 2024-09-10 12:00:58.048-2024-09-10 14:00:06.025 saatleri arasında Evciler; İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Evciler İç Yol, Evciler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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